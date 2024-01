Sinner lascia senza parole McEnroe dopo la vittoria con Djokovic: “Mi ha impressionato, che forza” John McEnroe ha elogiato Sinner per la vittoria contro Djokovic e ha analizzato il momento del tennista azzurro, in vista della finale degli Australian Open 2024 e per il prossimo futuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner si giocherà la finale degli Australian Open 2024 contro Medvedev. Il tennista italiano ha battuto Djokovic in semifinale e ha impressionato il mondo, ancora una volta. Partita pazzesca per il classe 2001, che ha battuto ancora Nole dopo esserci riuscito in Coppa Davis e ha dato ancora una volta la conferma che il suo livello ormai è questo qui.

Sulla prestazione di Sinner con Djokovic si è espresso anche John McEnroe ai microfoni di Eurosport con parole al miele: "Mi ha impressionato per il modo in cui è riuscito a spingere nel quarto set, continuando come aveva fatto in precedenza nonostante il match point mancato nel terzo. Ha dimostrato grande forza mentale. Inoltre si è mosso alla grande, persino meglio di Djokovic, cosa che ritenevo impossibile. Sinner è un giocatore sempre più maturo“.

McEnroe ha parlato anche di un possibile ‘cambio della guardia' ai vertici del ranking, facendo un parallelo col suo periodo: "Il cambio della guardia quando avverrà? Continuiamo ad aspettarlo. Djokovic ha giocato contro Sinner, Alcaraz, è all'altezza della situazione. Quando ho affrontato quei ragazzini come Sampras e Agassi, ho avuto l'idea di smettere di giocare velocemente, perché quei ragazzi erano troppo bravi, quindi do molto merito a Djokovic".

Una vera e propria investitura da parte di uno dei più forti tennisti di sempre.

Anche Adriano Panatta aveva speso parole molto dolci per Sinner e aveva detto che ormai ‘è più forte di Djokovic'. Una dichiarazione importante ma che l'ex tennista ha motivato: "La cosa più incredibile, oltre a come gioca, è che dopo aver perso al tie-break il terzo set, avendo avuto anche una palla per chiudere il match, non ha pensato a chi aveva dall’altra parte della rete. Non ha pensato che c’era Djokovic con i suoi mille Slam vinti. Si è rimesso lì come un treno e l’ha preso di nuovo a pallate, con il sorriso".