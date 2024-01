Sinner-Khachanov oggi agli Australian Open, orario TV e dove vedere la partita di tennis Jannik Sinner sfiderà Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open. L’incontro si disputerà alle 6 del mattino di domenica 21 gennaio e sarà trasmesso in diretta TV da Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner stavolta non sarà in campo nel cuore della notte. Il numero 4 ATP infatti scenderà in campo domenica 21 gennaio alle 6 del mattino contro il russo Karen Khachanov, nel primo vero match degli Australian Open dell'italiano. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Eurosport, NOW e Discovery. Tre precedenti, Sinner è avanti 2-1 nei confronti diretti.

Sinner è nella parte alta del tabellone, quella nettamente più forte. Jannik dovesse vincere oggi martedì nei quarti sfiderebbe o il russo Rublev o l'australiano de Minaur, in vista c'è la semifinale con Novak Djokovic. Nel programma di stanotte anche quattro ottavi del tabellone femminile.

A che ora gioca oggi Sinner contro Khachanov: orario e programma

Tre turni assai agevoli per Jannik, che ha perso pochi game con de Jong e Baez. Ora c'è un test vero. Perché Karen Khachanov è un giocatore di livello. Sinner è favorito e non scenderà in campo prima delle 6 del mattino italiane ancora sulla Margaret Court Arena. Prima toccherà a Gauff e Ansimova.

L'onore del centrale naturalmente per Novak Djokovic, che non si schioda dalla Rod Laver Arena, dove nella sessione mattutina giocheranno il beniamino di casa Alex de Minaur e il russo Andrey Rublev.

Sinner-Khachanov stanotte agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Khachanov in TV? Il match degli ottavi di finale degli Australian Open 2024 si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eurosport, che detiene i diritti dello Slam di Melbourne. Per vedere Eurosport ci sono diversi modi. In ogni caso serve un abbonamento. Gli abbonati di Sky potranno seguire il match sul canale 210 in TV. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Khachanov

Sinner e Khachanov si sono affrontati in tre occasioni, ma sono tutti precedenti lontani nel tempo. Sinner all'epoca dei fatti non aveva vinto ancora il primo titolo in carriera. Nel 2020 uno Jannik in fasce perse da Khachanov agli US Open, dopo aver vinto i primi due set. Quel giorno già si capì di che pasta era fatto. Mentre nel 2021 proprio a Melbourne in un torneo preparatorio e soprattutto a Miami si impose Sinner, sempre in match tirati.