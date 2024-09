video suggerito

Sinner è soddisfatto della vittoria su Medvedev ma si rimprovera una cosa: deve farlo meglio Sinner ha battuto Medvedev e si è qualificato per la semifinale degli US Open 2024: il numero uno al mondo è soddisfatto della vittoria ma si rimprovera una cosa dopo la gara vinta sul russo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner ha superato Daniil Medvedev e ha staccato il pass per la semifinale degli US Open 2024 e nelle parole a caldo al termine del match ha dichiarato: “Sapevo che sarebbe stata una partita fisica, ci conosciamo benissimo. Tanti punti a rete? Lavoriamo molto su questo aspetto del gioco, so che devo migliorare molto, ho cercato di mescolare la tattica".

Il numero uno al mondo ha parlato anche ai microfoni di SuperTennis e si è mostrato soddisfatto per la vittoria ma si rimprovera una cosa: “I primi due set sono stati strani, chi faceva il break poi prendeva il largo: nel secondo ero sotto 5-0 ma avevo sempre chance e questo mi ha dato fiducia per il terzo. Il quarto è stato combattuto, sono rimasto lì mentalmente. Posso essere contento anche di come ho variato il gioco, anche se potevo servire un po’ meglio”.

Sinner soddisfatto della vittoria ma si rimprovera una cosa: "Potevo servire un po’ meglio"

Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la semifinale agli US Open ed è il terzo tennista italiano in semifinale al torneo a stelle e strisce dopo Corrado Barazzutti e Matteo Berrettini: era l'unico Slam in cui l'attuale numero uno non era riuscito ad arrivare mai in semifinale e ora è il candidato per la vittoria finale. Si può continuare a sognare.

L'altoatesino ha mostrato una cresciuta di partita in partita e adesso sogna il secondo Slam della carriera: “Mi ha dato fiducia vincere a Cincinnati. Agli US Open non sono partito bene e piano piano mi sono ritrovato: contro Medvedev ho avuto forse la miglior sensazione in campo”

In semifinale Sinner se la vedrà con Jack Draper e parla così del suo prossimo avversario: "Ci conosciamo bene, siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile, per il momento sono contento di essere in semifinale”.