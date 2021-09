Seppi-Otte oggi in TV agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Andreas Seppi tornerà in campo al terzo turno degli Us Open 2021 dove affronterà Oscar Otte. Dopo aver sconfitto in cinque set Fucsovics e soprattutto il polacco Hubert Hurkacz, il tennista italiano affronterà il tedesco in un match che imprevedibile. Qui tutte le informazioni sugli orari e sulla diretta TV e streaming del match.

A cura di Fabrizio Rinelli

Andreas Seppi tornerà in campo al terzo turno degli Us Open 2021 dove affronterà Oscar Otte. Il 37enne di Caldaro, numero 89 ATP, sta disputando un torneo a dir poco meraviglioso. Dopo aver sconfitto in cinque set Fucsovics si è soprattutto tolto la soddisfazione di battere anche il polacco Hubert Hurkacz, n.13 del ranking e 10 del seeding: 2-6 6-4 6-4 7-6(6) il risultato finale.

Per Seppi ora al terzo turno l’ostacolo Oscar Otte, n.144 del ranking. L'altoatesino è alla sua diciottesima avventura consecutiva sul cemento di Flushing Meadows in cui ha raggiunto per la quarta volta il terzo turno. Seppi c'era già riuscito nel 2008, 2013 e 2015. L'avversario, Oscar Otte, è arrivato per la prima volta nel main draw. Qui tutte le informazioni su dove seguire il match, gli orari e dove assistere alla diretta TV e streaming della gara.

US Open, dove vedere Seppi-Otte in TV e streaming

La sfida tra Seppi e Otte, valida per il terzo turno degli Us Open 2021, si disputerà oggi, sabato 4 settembre. La gara sarà disponibile in diretta TV sui canali di Eurosport. Sia gli abbonati Sky (canali 210, 211) che quelli DAZN potranno seguire il match dei sedicesimi collegandosi sulle piattaforme. La sfida invece sarà invece disponibile su smartphone, tablet e computer, su DAZN, i servizi di Eurosport Player e Discovery+. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il confronto sull'app SkyGO.

Seppi agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Otte

L'orario del match dei sedicesimi di finale tra Seppi e Otte non è ancora confermato. L'inizio del programma potrebbe avvenire alle ore 18, ma l'orario potrebbe slittare a causa di ritardi nella conclusione delle sfide precedenti. Se così fosse il nuovo orario sarà stabilito in base a quello dei match ancora in corso.

Seppi-Otte i precedenti e i possibili avversari agli ottavi degli US Open

Andreas Seppi affronterà Oscar Otte al terzo turno degli Us Open 2021. L’azzurro ha battuto contro pronostico prima Fucsovics e poi Hurkacz, ottenendo due successi straordinari. In caso di vittoria, diventerebbe il secondo italiano di sempre ad aver raggiunto il quarto turno in tutti e quattro gli slam, l’altro è Berrettini che potrebbe affrontare in caso di vittoria contro Otte in un derby tutto italiano. Tra Seppi e Otte, il 28enne di Colonia, non ci sono precedenti.