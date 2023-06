Quanto guadagna chi vince il Roland Garros 2023: montepremi e prize money Il montepremi del Roland Garros 2023, e tutti i premi riservati ai tennisti in campo. Ecco quanto guadagna chi vince il Grande Slam di Parigi e quali sono i prize money per gli altri tennisti.

A cura di Marco Beltrami

Nadal e Ruud finalisti Roland Garros 2022

Il Roland Garros 2023 è arrivato nella fase finale e a contendersi il titolo maschile saranno Djokovic/Alcaraz e Zverev/Ruud mentre Muchova-Swiatek deciderà quello femminile. Oltre a guadagnare la bellezza di 2000 punti, i vincitori potranno incassare dei premi in denaro molto importanti. Il montepremi di questa edizione infatti è più alto di quello dell'anno scorso.

L'Open di Francia come gli altri tornei dello Slam può contare sul prize-money tra i più alti del circuito. Ecco tutte le informazioni e i soldi che i tennisti guadagneranno nel dettaglio per ogni turno superato.

Il montepremi del Roland Garros 2023: quanto guadagna il vincitore

Il montepremi del Roland Garros 2023 ha fatto registrare un aumento rispetto a quello della precedente edizione. Gli organizzatori hanno voluto alzare l'asticella dei premi riservati ai giocatori, uniformando quelli del tabellone maschile e di quello femminile. Il prize-money complessivo dell'Open di Francia di quest'anno è di 43.9 milioni di euro, da distribuire dunque per tutti i tornei, compresi i doppi. 400mila euro in più rispetto al 2022. Il vincitore del Roland Garros 2023 porta a casa un premio di 2.300.000 euro (oltre a 2000 punti), 100mila euro in più di quanto percepì Rafa Nadal l'anno scorso.

Tutti i prize money del Roland Garros 2023 di tennis

Con l'aumento del montepremi del Roland Garros, registrano un sensibile aumento tutti i premi riservati ai giocatori. Per ogni turno si può constatare una cifra maggiore rispetto al 2022: già i primi tre turni di qualificazione che hanno portato 16mila, 22mila e 34mila euro nelle casse dei tennisti. L'ingresso nel tabellone principale poi ha consentito di guadagnare 69mila euro, 7mila euro in più rispetto al passato. Sinner per esempio sconfitto nel secondo turno incasserà 97mila euro, mentre Musetti fuori agli ottavi percepirà 240mila euro. Premi sempre più importanti fino alla finale, dove lo sconfitto potrà consolarsi con 1.150.000 euro. Questi nel dettaglio tutti i premi e quanto vincono i giocatori del Roland Garros turno per turno: