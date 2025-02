video suggerito

Peyton Stearns crolla nel corridoio dopo l'incontro a Dubai, poi sconsiglia di fare quello che ha fatto Il calendario stravolto a causa del maltempo ha costretto la tennista americana a giocare due partite in un giorno nonostante le non buone condizioni fisiche. Ha raccontato tutto sui social.

Peyton Stearns è stata costretta a giocare due partite in un giorno e ne ha pagato le conseguenze. Il suo fisico non ha retto allo sforzo e la tennista americana è crollata nel corridoio che tra il campo e gli spogliatoi. S'è trattato solo di un malessere passeggero, che lo staff medico ha potuto curare subito ma lo spavento è stato grande. Cosa le è successo? La pioggia ha stravolto del tutto il programma del Dubai Tennis Championships obbligando la tennista americana a sottoporsi a un tour de force pur di rispettare gli impegni in calendario.

Calendario stravolto a Dubai per il maltempo

Martedì il maltempo ha provocato la sospensione dei match, dirottando al mercoledì l'incontro che Stearns (numero 46 al mondo) stava disputando contro la cinese Zheng Qinwen (8ª nel ranking Wta e medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Parigi dell'estate scorsa). Il primo set è andato all'avversaria ma il ritorno della statunitense è stato veemente: Stearns è riuscita a tirare il match fino in fondo imponendosi 3-6, 6-4, 6-4 e ottenendo così la più grande vittoria della carriera. Un'impresa sfiancane compiuta in 2 ore e 35 minuti.

Stearns costretta a giocare due partite in un giorno

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che l'americana era attesa da un altro incontro faticoso: sapeva già che due ore e mezza dopo avrebbe dovuto misurarsi negli ottavi di finale contro Mirra Andreeva. Questa volta, complice una condizione fisica in riserva, Stearnes è riuscita solo ad aggrapparsi all'orgoglio cedendo 6-1, 6-1 in poco più di un'ora. Aveva già qualche problema fisico a causa di un disturbo gastro-intestinale ma non ha voluto tirarsi indietro e ha fatto il possibile per riuscire in qualche modo a scendere in campo. Lo stress che ha subito il suo corpo, già debilitato dal malessere, l'ha portata quasi al collasso: mentre percorreva il sottopasso s'è sentita male e s'è dovuta fermare, chiedendo aiuto.

Il messaggio dell'americana: "Sconsiglio vivamente…"

La stessa tennista americana ha poi condiviso la sua esperienza sui social media, postando una foto di se stessa, a terra, visibilmente provata, con le mani sul viso mentre veniva soccorsa dal personale sanitario. "Sconsiglio vivamente di avere una malattia gastrointestinale e giocare 2 partite in un giorno… – ha ammesso -. non è una buona combinazione".

La sua esperienza a Dubai s'è chiusa così: Stearns avrebbe dovuto anche scendere in campo in doppio insieme alla compagna Lulu Sun (contro le teste di serie Katerina Siniakova e Taylor Townsend) ma l'incontro è stato cancellato: l'americana, sofferente, ha annunciato il ritiro.