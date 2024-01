Paula Badosa sorpresa da una domanda maldestra agli Australian Open: la risposta è sfacciata Paula Badosa ritrovatasi agli Australian Open si è presa la scena anche in conferenza stampa con una risposta particolare di fronte ad una domanda sul suo livello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paula Badosa è tornata. Agli Australian Open l'ex numero due del mondo, scivolata ora alla 100a posizione a causa delle poche partite per infortunio, ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori battendo prima Townsend e poi Pavlyuchenkova. Entusiasmo alle stelle dunque per la giocatrice che si è presa anche la scena gossip negli ultimi mesi per la relazione con il collega Tsitsipas. In conferenza stampa, come accaduto in passato, è stata protagonista di un curioso siparietto.

Non eravamo certo abituati a rivedere così in forma Paula Badosa, costretta ad una lunga pausa per per curare una frattura da stress spinale. Oltre alla gioia per una campionessa ritrovata e assai sfortunata, anche la sorpresa per un livello vicino a quello dei suoi standard che le avevano permesso di tornare in cima al ranking. Nemmeno lei si aspettava una cosa del genere come affermato in conferenza.

Per questo un giornalista dopo l'ultimo match agli Australian Open le ha chiesto: "Hai qualche spiegazione sul perché stai giocando così bene e così velocemente se non te lo aspettavi?". Una domanda presentata in modo un po' maldestro quasi a sottolineare lo stupore per un livello che in tanti pensavano non si sarebbe più visto. Un conto è che a stupirsi sia la diretta interessata che ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro, un conto è che lo faccia un addetto ai lavori

A quel punto con un'espressione simpatica sul volto Badosa ha replicato con un pizzico di presunzione e ironia: "Forse il mio talento (risatina, ndr)… No, non lo so". Si tratta della seconda conferenza stampa divertente per l'iberica, dopo quella di Wimbledon quando dovette fare i conti con un cronista sbadato.

Tornando seria poi Badosa ha provato ad analizzare con lucidità il suo momento positivo: "Penso che mentalmente sto lavorando molto duramente e sto facendo un duro lavoro. Come ho detto nella prima conferenza stampa, non è facile per me accettare la posizione in cui mi trovo adesso, la mia classifica. Sono piuttosto orgoglioso. Voglio arrivare in cima il più velocemente possibile. Penso che in questo caso sia il modo in cui reagisce il mio corpo. Spero che la mia schiena stia bene per i prossimi mesi. Penso che il mio livello parlerà"