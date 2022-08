Palpeggiata dal papà e dall’allenatore a 16 anni, esultanza shock agli US Open: “È una molestia” Esplode il caso agli US Open dopo la bella vittoria della giovanissima Sara Bejlek, che ha ricevuto dei complimenti molto particolari dal suo angolo.

A cura di Marco Beltrami

Sara Bejlek è poco più di una ragazzina, ma è già molto popolare nel mondo del tennis. Questa giovane giocatrice ceca di belle speranze, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare. Tanti i tornei vinti a livello giovanile, compreso un Roland Garros juniores, con la soddisfazione di essersi issata fino alla 181a posizione del ranking (attualmente è 194). Non male per una sedicenne. L'ultima grande gioia è arrivata a New York, con Sara che è riuscita a conquistare la prima storica qualificazione al tabellone principale di uno Slam, gli US Open. Questo brillante risultato però è finito quasi in secondo piano per quanto accaduto dopo l'ultimo match.

Sara si è resa protagonista di una impresa. La più giovane delle tre tenniste ceche che sono riuscite a strappare il pass per il main draw, ha battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni Heather Watson dopo una vera e propria battaglia. La Watson era in vantaggio 5-3 con break nel terzo e decisivo parziale, prima che l'avversaria tirasse fuori dal cilindro quattro game di fila, portando a casa la partita e la qualificazione al tabellone principale degli US Open.

Gioia incontenibile per Sara Bejlek, che come spesso accade dopo aver salutato la sconfitta e il giudice di sedia è tornata in campo per ringraziare il pubblico. Subito dopo ecco il ritorno verso la panchina, per salutare il suo angolo. Qui la giocatrice ha incrociato in primis il padre, che è anche l'allenatore. L'uomo dopo un abbraccio caloroso ha rifilato una serie di colpi con la mano alla figlia sul fondoschiena, scambiando poi con lei un bacio sulle labbra. La situazione, eccezion fatta per il bacio, si è ripetuta pochi secondi dopo quando Sara ha festeggiato con un altro uomo, il suo allenatore.

Questa scena ha scatenato l'indignazione del web, con tantissimi utenti che si sono scatenati descrivendo come "molestia" quanto accaduto ed eccessivi gli scambi di complimenti tra la tennista e i due uomini. "Vergogna", "Sara Bejlek ha solo 16 anni. Questa situazione è davvero pessima…", "È inappropriato e inquietante" sono solo alcuni dei commenti che hanno fatto capolino sui social che si è diviso. C'è stato anche chi non c'ha visto niente di male, alla luce del rapporto strettissimo dal punto di vista umano e professionale tra i tre. Un polverone dunque infinito, con il brillante risultato ottenuto da Sara che è stato letteralmente offuscato.