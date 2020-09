Clamoroso al Foro Italico. Nell'ultimo match in programma oggi sulla terra rossa capitolina, Rafa Nadal è stato sconfitto da Diego Schwartzman nella sfida valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero due della classifica mondiale, vincitore delle ultime due edizioni (nove i successi complessivi) si è arreso all'argentino quindicesimo giocatore al mondo. Un risultato sorprendente per il 28enne di Buenos Aires che ora se la vedrà in semifinale contro Shapovalov.

Diego Schwartzman batte Rafa Nadal ai quarti di finale degli Internazionali di tennis di Roma

Diego Schwartzman mette a segno una vera e propria impresa e conquista la scena in quel di Roma. Il tennista argentino, testa di serie numero 8, ha battuto sua maestà Rafael Nadal nella sfida valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Il 28enne ha vissuto una serata di grazia superando il mancino di Manacor con il risultato di 6/4, 7/5. Super prestazione di Schwartzman che ha tenuto botta, rispondendo colpo su colpo a Nadal che si è reso protagonista di molti errori soprattutto nella seconda partita in cui non è riuscito quasi mai a mantenere il servizio. Grandi meriti però del vincitore che ha messo grande pressione al campione uscente, ottenendo così il primo successo dopo 9 precedenti con ko.

Il tabellone delle semifinali del Masters 1000 Roma

Schwartzman ora se la vedrà in semifinale con il canadese Shapovalov, un confronto in cui parte con i favori del pronostico almeno in termini di classifica. Un’occasione colossale dunque per entrambi per conquistare la finale di un Masters 1000. Nella parte alta del tabellone, la testa di serie numero 1 e grande favorito Djokovic, giocherà con il norvegese Ruud giustiziere di Berrettini. Il serbo va a caccia del quinto successo a Roma della sua carriera dopo la finale persa nella scorsa stagione contro Nadal.