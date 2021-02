Pochi giorni prima dell'inizio del via degli Australian Open, il primo Major del 2021, viene a mancare Tony Trabert, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Aveva 90 anni, vinse cinque tornei del Grande Slam e fu campione di Wimbledon. Era un gentiluomo in campo e fuori, giocava con lo stile classico dei suoi tempi, ottimo servizio e volée elegante, ma aveva anche dei solidi fondamentali da fondo campo. Capitano di Coppa Davis per due anni è stato anche un apprezzato commentatore televisivo.

Vinse 3 prove dello Slam nel 1955

Ha avuto una carriera eccezionale e per un paio d'anni è stato nettamente uno dei migliori al mondo, ma ahi lui non esistevano le classifiche mondiali. Non si poté fregiare del titolo di numero 1 del mondo, per vincendo cinque tornei del Grande Slam, nel 1955 ne conquistò tre, impresa riuscita solo a Donald Budge e Rod Laver, vincitori del Grande Slam, e a Rafa Nadal che piazzò un super tris nel 2010. Ken Rosewall, meraviglioso giocatore australiano, gli impedì di vincere anche gli Australian Open. Trabert perse in semifinale e chiuse un'annata in cui ottenne 106 vittorie e conquistò 18 tornei.

A livello Slam fu perfetto quando arrivò in finale: due successi al Roland Garros e agli Us Open e uno a Wimbledon. Conquistò anche cinque titoli Slam in doppio. Già nel 1970 entrò nella Hall of Fame del tennis. Per due anni è stato il capitano di Coppa Davis degli Stati Uniti (1978, 1979), lanciò il giovanissimo John McEnroe e per tanti anni è stato un'apprezzatissimo commentatore tv. Il tennis perde un campione, noto per la sua immensa classe dentro e fuori dal campo.