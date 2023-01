Le mani martoriate di Fognini contro Kokkinakis agli Australian Open: gli è successo qualcosa Ferite e segni sulle mani di Fabio Fognini in occasione del match degli Australian Open contro Kokkinakis. Qualcosa è successo al tennista ligure.

A cura di Marco Beltrami

Non è stata una giornata positiva per il tennis maschile agli Australian Open. Dopo la sconfitta di Berrettini contro Murray, Fabio Fognini ha non ha brillato nella sfida contro Kokkinakis. Prestazione da dimenticare per il tennista ligure, numero 57 della classifica ATP, con il padrone di casa che ha potuto giovare del sostegno del suo pubblico. Un confronto contraddistinto dalle molteplici sospensioni legate alla pioggia, con il programma odierno rivoluzionato dalle condizioni meteorologiche non semplici. Fabio ha dovuto fare i conti anche con un particolare problema alle mani, svelato dalle telecamere.

Difficile per il tennista azzurro utilizzare nel migliore dei modi la sua racchetta a giudicare dalle immagini relative alle condizioni soprattutto della sua mano destra. Sulla stessa presenti evidenti segni all'altezza delle nocche e ferite, con un vistoso cerotto all'altezza dell'indice. Non dunque i classici calli che tormentano i tennisti, e legati all'impugnatura per Fognini, ma danni sul dorso dell'organo prensile. Proprio per questo l'esperto giocatore ha fatto ricorso forse anche ad una crema durante uno dei cambi campo.

Ma cosa è successo alle sue mani (anche sulla sinistra qualche segno di escoriazioni, con il ricorso ad una pomata)? Difficile dirlo, con uno dei commentatori di Eurosport, la grande gloria del tennis italiano Paolo Cané, che ha si è mostrato molto stupito: "I segni sulle mani? Qualcosa è successo, forse è caduto durante gli allenamenti". Di fatto si tratta di un tipo di ferite anomale per un tennista. L'ipotesi di una caduta non è da scartare, soprattutto alla luce delle particolari condizioni dei campi in questi giorni scorsi, con calura e umidità.

In passato Fabio Fognini rimediò un particolare taglio sul dorso della mano, dopo aver preso a pugni la sua racchetta. Un episodio curioso andato in scena nel Roland Garros 2021, con il giocatore ligure protagonista di un vero e proprio show, con il gesto di stizza finito male per lui e costatogli poi la medicazione. La classica beffa oltre al danno.

Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore, anche perché Fognini è sembrato in grande difficoltà contro Kokkinakis anche dal punto di vista fisico. Troppo arrendevole Fabio, contro un giocatore che ha avuto più vita facile di quanto previsto. Anche quando la sfida è stata poi interrotta dalla pioggia, il linguaggio del corpo dell'italiano è stato emblematico: ha dato sempre la sensazione di non essere nelle migliori condizioni e di non vedere l'ora solo di finire la partita.