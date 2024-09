video suggerito

L’albo d’oro degli US Open, chi ha vinto più volte il torneo di tennis a New York Tre tennisti hanno vinto per 7 volte gli US Open, ma i successi di Tilden, Sears e Larned si perdono nella notte dei tempi. Il record nell’era Open è detenuto da Connors, Sampras e Federer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa sera Jannik Sinner e Taylor Fritz si affrontano nella finale degli US Open. La 144ª edizione decreterà un nuovo vincitore: o il primo italiano in assoluto nel torneo maschile o il primo americano dal 2003. I tennisti che hanno vinto il maggior numero di volte sono: Sears, Larned e Tilden, che se lo sono aggiudicato 7 volte. I loro successi si perdono nella notte dei tempi. Nell'era Open il record è detenuto da Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer che hanno vinto 5 volte a New York. Quattro trionfi per Nadal e Djokovic.

Connors, Sampras e Federer i tennisti con più vittorie

Richard Sears ha vinto per sette volte consecutive gli US Open, lo ha fatto a fine ‘800 – dal 1881 al 1887. Sette vittorie pure per William Larned, che si è imposto nel 1901, 1902 e dal 1907 al 1911. E poi ci sono i sette trionfi del mito Bill Tilden, che vinse dal 1920 al 1925 e nel 1929.

Cinque invece le vittorie di Jimmy Connors, che ha segnato un'epoca del tennis e che ha trovato grandi rivali sulla sua strada, su tutti Borg e McEnroe. Jimbo vinse nel 1974, 1976, 1978, 1982 e 1983. Pete Sampras vinse appena 19enne nel 1990, si ripeté nel 1993, 1995, 1996 e chiuse la carriera con un trionfo meraviglioso e inaspettato nel 2002. Cinque trionfi consecutivi per Roger Federer (dal 2004 al 2008), l'ultimo a riuscire a difendere il titolo degli US Open. Quattro le vittorie di Nadal, Djokovic e McEnroe.

L'albo d'oro completo degli US Open

1881 Richard Sears

1882 Richard Sears

1883 Richard Sears

1884 Richard Sears

1885 Richard Sears

1886 Richard Sears

1887 Richard Sears

1888 Henry Slocum

1889 Henry Slocum

1890 Oliver Campbell

1891 Oliver Campbell

1892 Oliver Campbell

1893 Robert Wrenn

1894 Robert Wrenn

1895 Frederick Honey

1896 Robert Wrenn

1897 Robert Wrenn

1898 Malcolm Whitman

1899 Malcolm Whitman

1900 Malcolm Whitman

1901 William Larned

1902 William Larned

1903 Laurence Doherty

1904 Holcombe Ward

1905 Beals Wright

1906 William Clothier

1907 William Larned

1908 William Larned

1909 William Larned

1910 William Larned

1911 William Larned

1912 Maurice McLoughlin

1913 Maurice McLoughlin

1914 Richard Norris Williams

1915 Bill Johnston

1916 Richard Norris Williams

1917 Robert Lindley Murray

1918 Robert Lindley Murray

1919 Bill Johnston

1920 Bill Tilden

1921 Bill Tilden

1922 Bill Tilden

1923 Bill Tilden

1924 Bill Tilden

1925 Bill Tilden

1926 René Lacoste

1927 René Lacoste

1928 Henri Cochet

1929 Bill Tilden

1930 John Doeg

1931 Ellsworth Vines

1932 Ellsworth Vines

1933 Fred Perry

1934 Fred Perry

1935 Wilmer Allison

1936 Fred Perry

1937 Don Budge

1938 Don Budge

1939 Bobby Riggs

1940 Donald McNeill

1941 Bobby Riggs

1942 Ted Schroeder

1943 Joe Hunt

1944 Frank Parker

1945 Frank Parker

1946 Jack Kramer

1947 Jack Kramer

1948 Pancho Gonzales

1949 Pancho Gonzales

1950 Arthur Larsen

1951 Frank Sedgman

1952 Frank Sedgman

1953 Tony Trabert

1954 Vic Seixas

1955 Tony Trabert

1956 Ken Rosewall

1957 Malcom Anderson

1958 Ashley Cooper

1959 Neale Fraser

1960 Neale Fraser

1961 Roy Emerson

1962 Rod Laver

1963 Rafael Osuna

1964 Roy Emerson

1965 Manolo Santana

1966 Fred Stolle

1967 John Newcombe

1968 Arthur Ashe

1969 Rod Laver

1970 Ken Rosewall

1971 Stan Smith

1972 Ilie Nastase

1973 John Newcombe

1974 Jimmy Connors

1975 Manolo Orantes

1976 Jimmy Connors

1977 Guillermo Vilas

1978 Jimmy Connors

1979 John McEnroe

1980 John McEnroe

1981 John McEnroe

1982 Jimmy Connors

1983 Jimmy Connors

1984 John McEnroe

1985 Ivan Lendl

1986 Ivan Lendl

1987 Ivan Lendl

1988 Mats Wilander

1989 Boris Becker

1990 Pete Sampras

1991 Stefan Edberg

1992 Stefan Edberg

1993 Pete Sampras

1994 Andre Agassi

1995 Pete Sampras

1996 Pete Sampras

1997 Pat Rafter

1998 Pat Rafter

1999 Andre Agassi

2000 Marat Safin

2001 Lleyton Hewitt

2002 Pete Sampras

2003 Andy Roddick

2004 Roger Federer

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Roger Federer

2009 Juan Martin Del Potro

2010 Rafa Nadal

2011 Novak Djokovic

2012 Andy Murray

2013 Rafa Nadal

2014 Marin Cilic

2015 Novak Djokovic

2016 Stan Wawrinka

2017 Rafa Nadal

2018 Novak Djokovic

2019 Rafa Nadal

2020 Dominic Thiem

2021 Daniil Medvedev

2022 Carlos Alcaraz

2023 Novak Djokovic