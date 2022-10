La nuova vita di Boris Becker in carcere: insegna yoga e meditazione ai detenuti Dalla scorsa primavera Boris Becker è dietro le sbarre. In carcere ha perso otto chili, ma soprattutto è diventato insegnante di fitness, yoga e meditazione per 45 detenuti.

A cura di Alessio Morra

Boris Becker è stato uno dei tennisti che ha maggiormente infiammato il suo sport e i tifosi. Un gioco d'attacco, un carattere forte, i suoi tuffi proverbiali, i successi a Wimbledon, il numero 1, i successi in Davis, partite epiche gli hanno consegnato il ruolo di mito del tennis. E per questo nel post-carriera Becker è rimasto sempre in linea, come allenatore di Djokovic, uomo immagini di tanti marchi, di diversi tornei e soprattutto come talent della tv. Ma ha combinato anche tanti guai il tedesco che da sei mesi è in galera, in Inghilterra. Deve scontare oltre quattro anni e ora sta vivendo una nuova vita.

Boris Becker, vincitore di sei prove Slam, lo scorso aprile è stato condannato dalla Crown Court a Londra per bancarotta fraudolenta e contestualmente ha nascosto una parte dei suoi beni nella procedura fallimentare, dopo aver pure ceduto una serie di trofei vinti nel corso della sua lunghissima carriera.

Boris Becker dopo la condanna ricevuta dalla Corte di Londra.

L'ex tennista inizialmente non era finito in un carcere tranquillo dopo aver iniziato il suo nuovo percorso di vita a Wandsworth, un carcere famoso per il sovraffollamento, la scarsa igiene e la violenza. Poche settimane dopo era stato trasferito a Huntercombe, un carcere più tranquillo sito a una settantina di chilometri da Londra. Spostamento con annesse polemiche, perché in parecchi hanno visto quel passaggio come un privilegio per il tre volte vincitore di Wimbledon, che ha dovuto adattarsi alla sua nuova vita.

Secondo quanto ha riferito il suo avvocato, Oliver Moser, alla ‘Bild' Becker si sarebbe adattato piuttosto bene alla vita del carcere e sta vivendo in modo costruttivo la sua quotidianità dietro le sbarre. Il tedesco è diventato assistente insegnante di yoga e di fitness per i detenuti. Al 54enne ex giocatore sono stati assegnati 45 detenuti che con lui trascorrono il tempo allenandosi con lui.

Ha vinto tre volte Wimbledon Boris Becker, che ha disputato 7 finali.

Un amico di Becker ha confidato che Boris è molto popolare tra i suoi compagni di reclusione e con loro condivide la sua esperienza di vita. Le lezioni includono allenamento fisico e un particolare tipo di yoga e di meditazione. E fa da consigliere a una serie di detenuti che hanno problemi quotidiani con crisi di nutrizione: "Essendo stato un atleta di livello, lui ha molta familiarità con vittorie e sconfitte e condivide le sue esperienze di vita".

Boris Becker è stato l’allenatore di Djokovic.

Becker è tornato ad allenarsi con regolarità in palestra e non bevendo più alcolici – che sono ovviamente vietati in carcere – si è rimesso in forma e in questi primi mesi di carcere ha perduto otto chili.