La locandina profetica con Sinner e Alcaraz: ha fatto indignare il tennis, ma aveva previsto tutto

A cura di Marco Beltrami

Con il trionfo di Jannik Sinner agli US Open, il quadro degli Slam 2024 è stato definito: il numero uno al mondo e Carlos Alcaraz, si sono divisi i quattro tornei più importanti. Se l'azzurro ha vinto a Flushing Meadows e agli Australian Open, lo spagnolo si è aggiudicato il Roland Garros e Wimbledon. Insomma una dimostrazione dello strapotere di questi due ragazzi destinati a scrivere pagine indelebili di storia del tennis. Qualcuno aveva previsto tutto in tempi non sospetti, generando anche qualche polemica.

La foto iconica e premonitrice di Wimbledon, Sinner e Alcaraz davanti a tutti

Stiamo parlando dei vertici di Wimbledon, che nella scorsa stagione hanno commissionato un quadro molto particolare in vista proprio dei Championship 2023. Un'immagine che è diventata virale in poche ore e che mostrava appunto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in primo piano, con alle loro spalle sulla celebre scalinata che precede l'ingresso in campo dell'All England Club, le tre leggende Djokovic, Federer e Nadal.

Perché l'immagine di Sinner e Alcaraz fece discutere

Un quadro suggestivo che vede anche la presenza di altre grandi glorie del torneo e del tennis come le sorelle Williams, John McEnroe, Bjorn Borg, Martina Navratilova, Chris Evert, Boris Becker, Stefan Edberg. Dopo la pubblicazione della foto sul profilo ufficiale di Wimbledon non mancarono le polemiche per le recriminazione per l'assenza di alcuni big, in primis Andy Murray, il padrone di casa due volte vincitore del titolo. In tanti però storsero il naso anche per la presenza in primo piano di Sinner e Alcaraz, considerando quasi un reato di "lesa maestà" nei confronti dei big three.

I successi di Sinner e Alcaraz da Wimbledon 2023

E invece ci avevano visto molto lungo visto che da quell’edizione di Wimbledon, i due hanno ulteriormente spiccato il volo. Alcaraz fino a quel momento unico a vincere uno Slam, ovvero gli US Open 2022, ha trionfato a Londra, concedendo poi il bis in questa stagione dove si è imposto anche al Roland Garros. Sinner in questa annata meravigliosa culminata con il raggiungimento del primo posto del ranking ha piazzato la doppietta Australian Open-US Open.

Insomma una premonizione, arrivata un anno prima dell'exploit di Jannik che ha fatto la storia del nostro tennis, diventando il primo italiano a trionfare in Australia e negli Stati Uniti, confermandosi il numero uno al mondo. E la sensazione è che nei prossimi anni assisteremo ancora a tanti successi e ad un vero e proprio braccio di ferro tra Sinner e Alcaraz.