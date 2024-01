La lezione di Sinner al bambino che vuole diventare come lui: gli spiega a cosa non deve pensare Jannik Sinner si è prestato ad un’intervista molto particolare con un piccolo tifoso. Le sue parole meriterebbero di essere affisse in tutti i circoli sportivi, sono una lezione di sport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Come si diventa Jannik Sinner? Una domanda semplice semplice, che un piccolo tifoso ha voluto porre al suo idolo dopo la vittoria degli Australian Open. La risposta del tennista italiano meriterebbe forse di essere affissa in tutti i circoli sportivi, ispirazione per tanti giovanissimi atleti che sognano di diventare dei campioni.

Non ha certo spiegato come tirare un dritto potente all'incrocio delle righe, o come sfondare col rovescio lungolinea. C'è qualcosa infatti per Jannik che viene ancora prima della tecnica e della tattica, e riguarda l'atteggiamento da tenere in campo e fuori. D'altronde ormai Sinner ancor prima delle sue eccezionali doti, e successi ha stupito tutti per la sua mentalità e per quell'umiltà che gli ha permesso di approcciarsi nel migliore dei modi al tennis. Basti pensare al gesto della monetina, quando ha anticipato il ragazzino-mascotte raccogliendola per porgerla all'arbitro.

Quando si è ritrovato di fronte un giovanissimo fan e tennista, per una particolare intervista, Sinner gli ha voluto dare un consiglio meraviglioso. "Sei la mia più grande ispirazione, quando sarò grande voglio essere bravo quanto te", gli ha quasi sussurrato il piccolo appassionato, emozionando l'azzurro che a quel punto ha pronunciato parole esemplari: "Grazie, è davvero una bella cosa. La cosa più bella che puoi fare è sorridere durante il viaggio. Circondati delle persone più belle che puoi trovare e prendila con un sorriso. Allora hai già vinto, non importa davvero il risultato". Quindi non bisogna pensare al risultato come cosa prioritaria.

Non c'è da aggiungere altro, il resto poi se si ha questo tipo di modo di vivere l'attività sportiva viene da sé. Basta guardare infatti il caso di Sinner che sicuramente ha un talento smisurato, ma senza questo modo di pensare forse non avrebbe ottenuto i suoi trionfi. Nonostante la giovane età dunque Sinner è già una fonte d'ispirazione per tanti piccoli tennisti.

Ma quali sono state invece le fonti d'ispirazioni di Jannik? Proprio al suo piccolo interlocutore, il vincitore degli Australian Open ha dichiarato: "Quando ero più giovane penso che la più grande fonte d’ispirazione è stato Roger Federer. Per il modo in cui si comporta in campo, per il modo in cui tratta le persone fuori dal campo. Direi il mix tra lui e Rafa, a causa dello spirito combattivo di Rafa. Sono grandi sportivi ma ce ne sono tanti".

E ora appuntamento alla prossima stagione, con una promessa: Sinner si allenerà con il suo giovanissimo erede, che è rimasto molto colpito: "Penso che sia davvero alto, ed è un bravo tennista. Quando sarò grande voglio essere come lui".