"Se è un sogno non svegliatemi". Barbora Krejcikova già ieri nel corso della premiazione post-vittoria del singolare del Roland Garros era sembrata incredula. E chissà che cosa pensa oggi dopo che ha piazzato un eccezionale double, trionfando anche nel doppio femminile. La giocatrice classe 1995 in coppia con la connazionale Siniakova ha battuto l'ex campionessa in carica del singolare Swiatek e la Mattek-Sands. Una doppietta storica.

Ieri il successo sulla russa Pavlyuchenkova nel singolare femminile, dopo una battaglia di 3 set, oggi quello nel doppio femminile più in scioltezza. Barbora Krejcikova ha confermato le sue doti da doppista, affermandosi in coppia con la Siniakova 6-4, 6-2 su una coppia che si era dimostrata molto ben affiatata come quella formata dalla Swiatek e dall'esperta Mattek-Sands. Una gioia incontenibile per le ceche e in particolare per la Krejcikova che conclude in bellezza un Roland Garros memorabile che le permetterà tra l'altro di diventare da lunedì la numero 15 al mondo.

Jara Novotna, la sua allenatrice che ci ha lasciato a causa di una grave malattia, è stata la sua fonte d'ispirazione. A lei, grande gloria ceca, ha dedicato il successo che le permette di entrare nel novero delle poche tenniste capace di piazzare il double singolare-doppio al Roland Garros: King, Court, Evert, Ruzici, Navratilova e Pierce sono le giocatrici che in passato avevano conquistato entrambi i tornei. Nomi eccellenti, a cui si aggiunge quello della ceca che impreziosisce ulteriormente la sua bacheca: in doppio ha vinto complessivamente due Roland Garros, più un'edizione di Wimbledon. La sensazione è che il bello debba ancora venire, per una tennista che ha raggiunto a 26 anni una maturità tennistica importante.