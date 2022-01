Il caso Djokovic: non si vaccina ma una sua azienda studia una cura per battere il Covid Lunedì la decisione sull’espulsione del campione serbo dall’Australia. I suoi legali hanno presentato memoria difensiva a corredo dell’esenzione vaccinale anti-Covid del tennista serbo. Sulla vicenda emergono nuovi dettagli che alimentano sospetti.

Lunedì la decisione del giudice sull’espulsione Novak Djokovic dall’Australia, giunto nel Paese senza aver fatto il vaccino anti Covid.

Dentro o fuori. Il match point di Novak Djokovic si gioca in un'aula di tribunale: la "sua" palla sul nastro è finita quando, arrivato in Australia, è stato bloccato in aereo e poi spedito in un centro di accoglienza per immigrati. Gli è stato impedito di entrare nel Paese perché non vaccinato contro il Covid: aveva preso il volo per andare dall'altra parte del mondo certo che alla fine, dopo tante polemiche e un compromesso discutibile, sarebbe sceso in campo a fare il suo mestiere. A vincere. E invece, almeno per adesso, ha perso.

Toccherà al giudice Anthony Kelly spalancare le porte per l'espulsione oppure (e sarebbe clamoroso per il riflesso che avrebbe il verdetto) accettare la versione dell'esenzione dall'obbligo vaccinale a corredo della tesi dei legali. Lo farà lunedì e non mercoledì, come richiesto dal governo che ipotizzava di rinviare solo di qualche giorno l'udienza ricevendo parere negativo da parte dello stesso giudice.

La sua partecipazione al torneo resta in bilico, si deciderà tutto nelle prossime ore quando il giudice si pronuncerà sull'opposizione fatta dai legali del serbo. Se la strategia difensiva scelta sarà efficace, il campione di tennis proverà a riprendere tutto ciò che è suo giocando, diversamente dovrà rassegnarsi – e sarebbe l'epilogo peggiore a livello d'immagine ed economico – a un periodo (3 anni) durante il quale per le autorità australiane sarà una persona non gradita.

Un murale dei tifosi serbi di Djokovic che attacca i media internazionali per le notizie sul caso del tennista no vax

La tesi che sarà oggetto di valutazione, e che la testimonianza dello stesso Djokovic dovrà suffragare abbastanza da evitare di essere allontanato dal Paese, rischia di essere smontata da alcune foto compromettenti apparse nelle ultime ore. Immagini che proverebbero l'incoerenza della posizione del tennista e, più ancora, alimenterebbero i sospetti sulla gestione molto "personale" della positività al coronavirus di qualche tempo fa.

Non è l'unico dettaglio che stride in tutta questa vicenda. Un'inchiesta de Il Sole 24Ore ne ha portato alla luce un altro grottesco quanto chiacchierato: Djokovic risulta proprietario e principale azionista della start-up QuantBioRes, una società di ricerca scientifica fondata nel 2020 e che studia un metodo di "deattivazione" del Sars-CoV-2. Cosa vuol dire deattivazione? Che cerca una cura alternativa ai vaccini per battere il Covid. Ecco, a corredo del caso e del brusio che lo accompagna adesso c'è anche un'insinuazione: ovvero la maldicenza secondo cui dietro la scelta "no vax" di Djokovic si celino interessi economici che porterebbero solo benefici alla "sua" azienda. Match point, di qua o di là del nastro. E Nole può farci nulla.