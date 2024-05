Il calvario di Rublev: “Ho la gola completamente bloccata, non mangio e sono imbottito di medicine”

video suggerito

Andrey Rublev ha vinto il torneo di Madrid, il russo ha conquistato l'edizione 2024, contrassegnata, in campo maschile, dagli infortuni di Sinner e Medvedev, e dal precario stato di salute di Alcaraz. Lo stesso Rublev, subito dopo aver trionfato nel torneo 1000 che precede gli Internazionali d'Italia, ha in realtà rivelato di non essere stato in buone competizioni dicendo: "Nella mia vita non mi sono mai sentito peggio".

Ha attraversato un periodo molto difficile Rublev, che da anni è nella top ten ma che prima di Madrid aveva perso quattro partite consecutive, uscendo sconfitto in tornei importanti e con giocatori di livello molto inferiore al suo. Un periodo difficile che ha spazzato via nel modo migliore. A Madrid ha perso solo due set, ha sconfitto Alcaraz, ma anche Fritz e in finale ha rimontato Auger-Aliassime, che anche grazie ai ritiri di tre avversari era volato in finale. Secondo titolo 1000 della carriera e tanti punti per la classifica ATP, che ora torna a sorridere.

Ma il sorriso, che ha mostrato nel momento della premiazione, lo ha perso subito. Perché in conferenza stampa, dopo anche il comprensibile calo di adrenalina, ha parlato delle sue condizioni fisiche, che sono state pessime, ma nonostante ciò ha portato a casa il titolo.

Rublev ha avuto due problemi: uno a un piede, e un ruolo importante lo hanno avuto i medici del torneo: "Mi hanno fatto l'anestesia al dito del piede per poter giocare. Era così gonfio che non riuscivo nemmeno a mettermi la scarpa e l'infiammazione premeva sull'osso. La sensazione era la stessa di quando ti rompi un dito. Pertanto, ho giocato senza pensare".

L'altro è stato per certi versi peggiore. Perché Rublev ha contratto un virus che non è andato via e che lo ha fatto stare male per tutta la durata del torneo: "Ancora non ho scoperto di cosa si tratta esattamente, se è angina, o se è qualche tipo di virus, la gola è completamente bloccata. Io ho la gola bloccata da giorni, è impossibile deglutire, è impossibile mangiare, da giorni ho un mal di testa intenso per questo. Ho fatto diverse iniezioni, ho preso degli antidolorifici, quindi per due o tre ore sono pieno di antidolorifici, dentro di me sono pieno di farmaci".