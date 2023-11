I giocatori del Torino donano le maglie a Medvedev alle ATP Finals ma lui non ricambia: non può farlo Daniil Medvedev ha conquistato la prima semifinale alle ATP Finals 2023 battendo Sascha Zverev in due set (7-6,6-4). Poi, ha incontrato una delegazione di calciatori del Torino che gli hanno donato le maglie. Non ricevendo in campo nulla, per un preciso motivo.

A cura di Alessio Pediglieri

Alle ATP Finals di Torino Daniil Medvedev ha conquistato il primo posto valido per le semifinali dopo aver sconfitto Sascha Zverev in due set (7-6,6-4) davanti ad un pubblico entusiasta di Torino che come sempre ha gradito lo spettacolo in campo in attesa di gustarsi il clou, in scena oggi con il ritorno di Sinner, che sfiderà Rune e di Djokovic che se la vedrà con Hurkacz. Tra gli spettatori anche qualche presenza particolare, come una delegazione di giocatori del Torino calcio che poi si sono intrattenuti con il russo. I granata gli han fatto dono di una maglia ma Medvedev non ha potuto ricambiare il gesto.

Nel cervellotico regolamento delle Finals di Torino si ha al momento una unica certezza: il russo Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle Nitto ATP 2023. Il numero 3 del torneo è sceso in campo per il secondo match della seconda giornata del Gruppo Rosso e si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 7 del tabellone. Due set (7-6, 6-4) in un'ora e tre quarti di gioco ma questo successo non gli vale a matematica sicurezza del primo posto nel girone. Zverev, invece, si potrà ancora giocare la qualificazione sfidando l’altro russo del torneo, Andrey Rublev, già eliminato.

Una sfida che ha visto Medvedev lottare e riuscire a chiudere un match equilibratissimo dove è riuscito a spuntarla sfruttando al meglio le palle break a propria disposizione (100%) restando più cinico e concentrato rispetto al tedesco che riesce però ad essere superiore nei più colpi vincenti, 26 contro 18. Una piccola maratona che premia così il russo che alla fine ha voluto omaggiare anche il pubblico di casa, sempre pronto ad apprezzare il buon tennis visto sulla superficie veloce di Torino.

A proposito di Torino, subito dopo la conquista della semifinale alle ATP Finals, Medvedev si è incontrato con una delegazione della squadra granata di Cairo, presente sulle tribune durante la partita. Come spesso accade, il torneo richiama a sé diversi personaggi famosi e anche quelli dello sport non ne sono refrattari, così tre calciatori si sono fermati a chiacchierare con Medvedev. Erano Samuele Ricci, Raoul Bellanova e Luca Gemello.

I tre hanno anche portato in dono un prezioso regalo, una maglia della squadra, o meglio tre maglie visto che ogni giocatore ha voluto donare la propria casacca. Ma non hanno potuto ricevere uno scambio equo. Medvedev sorridendo e scherzosamente non ha ricambiato con la stessa moneta per un semplice motivo: le divise da gioco gli servono ancora, ha detto, dopotutto la sua avventura alle ATP Finals non è per nulla finita, lo attendono le semifinali per prolungare il cammino più a lungo possibile.