Genie Bouchard a Roma finisce nella bufera: ha sfottuto una statua del Foro Italico La tennista canadese è tornata a Roma, ha perso subito nelle Qualificazioni, ma è finita nel vortice delle polemiche a causa di una stories su Instagram.

Alessio Morra

Al Madrid Open Genie Bouchard è tornata a vincere un incontro nel tabellone principale di un torneo 1000. La canadese, però, si era fatta notare, purtroppo, anche per un post infelice, che ahi lei ha fatto il giro del mondo. La tennista è stata costretta a scusarsi pubblicamente, anche se il dado era tratto. Dopo Madrid è volata a Roma, non le è andata altrettanto bene sul campo. E nemmeno fuori. Perché anche stavolta ha pubblicato un post che si è tramutato in un boomerang.

Quella di Bouchard è stata una carriera molto particolare. Esplosione rapida, arrivo veloce nella top ten e a vent'anni la finale a Wimbledon, poi risultati deludenti, e tanta voglia di dedicarsi ad altro, tra pubblicità e copertine. Una sfilza di infortuni, poi poca voglia di rimettersi in gioco prima di ritornare in campo, giocando anche tornei di basso livello, oltre alle qualificazioni.

A Madrid è tornata davvero bene, qualificazioni superate e un turno vinto, un successo a cui ha fatto seguito un post focoso, contro l'avversaria battuta. Nel secondo turno Bouchard poi perde con Martina Trevisan e velocemente decide di volare a Roma, dov'era iscritta alle Qualificazioni.

Le Qualificazioni stavolta sono state deludenti. Ko subito con Galfi e arrivederci Roma. Ma quando è sbarcata al Foro Italico, Genie Bouchard ha iniziato a postare una serie di immagini, e ha proseguito nelle ore successive mostrando le bellezze della Capitale e pure la splendida cena romana. Ma in una delle prime stories la ventinovenne ha preso in giro una delle famose e splendide statue svestite poste all'esterno e dopo aver postato un'immagine ha scritto: "La prima cosa che vedi qui quando arrivi e varchi l'ingresso dedicato ai giocatori". A corredo un'emoji che sorride.

Ovviamente quelle parole hanno creato una certa indignazione. Non solo a Roma c'è stata polemica. Più d'uno le ha detto che avrebbe dovuto mostrare rispetto per delle storiche statue. Non le è bastato pubblicare in precedenza un'altra stories in cui parlava dell'ambiente romano: "Manco da anni e non posso che non essere entusiasta per essere tornata tra queste statue".