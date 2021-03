Tredici mesi di inattività. Un'eternità per Roger Federer, ma anche per tutti quelli che amano il tennis, e considerando lo stop per il Covid sembra passato più di un anno dall'ultimo match di Re Roger, che non disputa una partita ufficiale dal 30 gennaio 2020, quando perse in tre set contro Djokovic in semifinale agli Australian Open. Due operazioni al ginocchio destro in pubblico non gli hanno fatto perdere il sorriso, ma qualche certezza forse l'ha persa. Di sicuro gli obiettivi non sono cambiati. Federer vuole essere al top per Wimbledon e i Giochi Olimpici di Tokyo. La lunga preparazione parte da Doha, dove ha vinto tre volte il torneo – quando era un giovane numero 1 (2005 e 2006) e poi nella maturità (2012). E poi ci sarà Dubai, due settimane che si prospettano intense e con una serie di avversari che andranno a crescere di livello, e che saggeranno la condizione di questo immenso campione.

Dopo un anno torno a viaggiare

Prima di imbarcarsi sull'aereo che lo ha portato in Qatar l'ex numero 1 del mondo ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui ha dichiarato di essere felice per il suo nuovo viaggio e in una stories a corredo di un'immagine aveva scritto: "Era da un pò che non facevo la valigia". Bentornato Roger:

È passato un anno dal mio ultimo viaggio e sono davvero elettrizzato. In questo momento vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte nel processo di recupero che mi ha permesso di ripartire. È stato un percorso lungo e difficile. E so che non è ancora finito. Ma sto bene. Sono a buon punto e mi sono allenato bene. Sono davvero carico. Ragazzi, spero che abbiate intenzione di seguirmi e non vedo l’ora di potervi rivedere dal vivo.

Il tabellone di Doha

A Doha Federer riprenderà l'attività nel circuito affrontando nel match di secondo turno il vincente della sfida tra il francese Jeremy Chardy e il britannico Daniel Evans. Dal suo lato del tabellone anche Coric, Millman (con cui diede vita a una super sfida agli Australian Open 2020), Shapovalov e Goffin. Dovesse arrivare in finale giocherebbe con Thiem (numero 1 del tabellone) o Rublev, detentore del titolo.