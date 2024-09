video suggerito

Errani-Vavassori in finale di doppio misto agli US Open: quando si gioca e dove vederla in TV Errani e Vavassori giocano oggi la finale del torneo di doppio misto contro Townsend e Young a partire dalle ore 21. Diretta TV e streaming su Supertennis, Sky, Supertennix, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Errani-Vavassori giocano oggi la finale del doppio misto degli US Open contro la coppia americana Townsend-Young. Match in programma oggi giovedì 5 settembre alle ore 21, con diretta TV su Supertennis, Sky, e streaming su Supertennix, Sky Go e NOW. Errani e Vavassori vanno a caccia di un risultato storico, essendo la prima coppia italiana in finale nel doppio misto in uno Slam. Complessivamente si tratta della quarta finale di doppio misto con protagonista un tennista italiano.

A che ora giocano Errani e Vavassori la finale di doppio misto agli US Open: orario e programma

Errani-Vavassori giocheranno la finale del torneo di doppio misto degli US Open contro Taylor Townsend e Donald Young oggi giovedì 5 settembre non prima delle 21. La partita potrebbe iniziare in ritardo in caso di prolungamenti dei match in programma in precedenza.

Dove vedere Errani-Vavassori in finale agli US Open in TV e streaming

Dove vedere la finale del doppio misto degli US Open tra Errani-Vavassori e Townsend-Young? La partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis, canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Il match si potrà vedere anche su Sky, su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Streaming sul sito di Supertennis, sull'app Supertennix, e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go e sul servizio live on demand NOW.

Chi sono gli avversari di Errani e Vavassori nel doppio misto agli US Open

Errani e Vavassori non avranno vita facile agli US Open nella finale del doppio misto. La coppia italiana dovrà sfidare i padroni di casa Taylor Townsend e Donald Young. Dalla loro i due americani avranno il supporto del pubblico. Errani-Vavassori partono favoriti anche alla luce del loro status di testa di serie numero 3. Attenzione però all'entusiasmo dei due giocatori statunitensi.