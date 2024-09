video suggerito

Errani e Vavassori in finale agli US Open nel doppio misto: vittoria storica per il tennis italiano È la prima coppia tutta italiana a disputare un match per il titolo in un torneo dello Slam. Il successo in due set contro Tyra Caterina Grant e Aleksander Kovacevic spalanca le porte per il big match con un altro tandem americano (Taylor Townsend e Donald Young). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

999 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale nel doppio misto agli US Open. In attesa che Jannik Sinner compia lo stesso percorso (ma deve scollinare il russo Medvedev, oltre a restare impassibile rispetto al vociare sulla vicenda doping), l'Italia può godere per questa impresa. La vittoria in due set (6-3, 7-5) contro gli americani Tyra Caterina Grant e Aleksander Kovacevic è storica per il tennis nazionale. È la prima coppia tutta italiana a disputare un match per il titolo in un torneo dello Slam. Hanno già scritto una nuova, esaltante pagina dello sport tricolore che potrebbe divenire straordinaria se il duello con un altro tandem statunitense, Taylor Townsend e Donald Young, dovesse concludersi in gloria. Renderebbe eccezionale anche l'annata a livello personale per due giocatori che di recente hanno aggiunto un'altra tacca e "qualche" soddisfazione alla loro carriera.

La partita. La chiave di volta del primo set, l'evento che cambia l'inerzia dell'incontro e lo indirizza ruota intorno allo scambio che vede protagonista Errani e Grant: bello il colpo che spiazza l'americana, strenuo anche il tentativo di replicare ma il dritto finito a rete è una sentenza. Il break permette all'Italia di prendere le redini dell'incontro e concedersi perfino un attimo di defaillance sul 5-2 poi ci pensa Vavassori a mettere il sigillo al primo set (6-3).

Il secondo parziale si muove secondo lo stesso copione nonostante la determinazione di Kovacevic a tenere in piedi una sfida che appare segnata sia perché le sbavature rendono tutto più complicato sia perché gli avversari ne hanno di più (come si dice in gergo). Prova ne è quanto accade sul 3-3: Grant deve servire sul 40 pari, Errani piazza una traiettoria esterna che apre il campo e offre a Vavassori la possibilità di spaccare il punto che vale il break.

Finita? Niente affatto. È sempre l'orgoglio di Grant a far sì che la coppia statunitense non scivoli via dal match senza combattere ma sul 5-5 deve arrendersi al guizzo di Errani (6-5). L'ultima game spiana la strada verso la finale (7-5). Errani e Vavassori si sono spinti laddove finora erano arrivati Uberto De Morpurgo nel 1925 (a Wimbledon), Nicola Pietrangeli nel 1958 (al Roland Garros) e Raffaella Reggi nel 1986 (agli US Open) quali finalisti azzurri in doppio misto ma con un compagno di squadra che era di un altro Paese.

La stagione d'oro di Errari e Vavassori

Vavassori è stato finalista nel oppio agli Australian Open e al Ronald Garros assieme a Simone Bolelli. Errani ha trionfato agli Internazionali d'Italia con Jasmine Paolini e ha solo accarezzato il sogno di alzare il trofeo del torneo francese. La gioia più grande l'ha provata alle Olimpiadi di Parigi quando ha messo al collo la medaglia d'oro conquistata nel oppio sempre con Paolini. Ecco perché la sfida nel "misto" potrebbe rappresentare il modo migliore e più bello così da mandare agli archivi un periodo a incorniciare e raccontare.