Djokovic svela di nascosto la tattica a Sabalenka, ma lei non capisce nulla: il doppio è comico Djokovic e Sabalenka hanno regalato spettacolo durante un’esibizione in vista degli Australian Open. Scene esilaranti, con Nole che ha scherzato sulle tattiche di gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa succede quando il numero uno al mondo del tennis maschile e la numero due al mondo del tennis femminile giocano in coppia in un doppio misto? Più che scintille, sono arrivate risate dall'esibizione che Novak Djokovic e Aryna Sabalenka hanno giocato contro la coppia greca formata da Sakkari e Tsitsipas. I due campioni dell'edizione 2023 degli Australian Open hanno regalato un siparietto esilarante, con Nole che ha scherzato sulla tattica trovando terreno fertile nella sua compagna di squadra.

L'atmosfera ora sui campi in cemento della Rod Laver Arena è molto rilassata. Mancano ancora diversi giorni all'inizio delle ostilità, con il tabellone principale ormai sorteggiato e i campioni della racchetta in attesa di giocare. Per questo ci sono diverse iniziative all'insegna dell'intrattenimento, che hanno visto come protagonista anche Djokovic e Sabalenka. Ad un certo punto ecco che il primo giocatore del ranking, posizionato a rete, ha svelato al microfono di voler simpaticamente mostrare la tattica alla bielorussa.

Djokovic ha iniziato a fare gesti dietro la schiena diretti alla giocatrice al servizio, proprio come si fa in occasione dei doppi, nascondendo tutto agli avversari. "Ti faccio vedere un paio di segni e tu mi dici se li conosci o no, ok?". Indice, mignolo e mano che si muovevano in modo curioso, a voler scimmiottare quelli che sono le indicazioni reali per dare delle dritte. Grandi risate in campo, con Sabalenkia che ha risposto divertita: "Ci proverò. Ti sto guardando. Potete aiutarmi a capire cosa mi sta mostrando?"

Nole ha continuato con i segnali fantasiosi e ha iniziato anche a muovere il corpo in maniera curiosa con una posa strana. Sabalenka scherzando sul fisico di Djokovic ha dichiarato: "Oh! "Che bella vista che ho". Risate del pubblico, per un siparietto davvero comico. E allo show si è unita anche l'avversaria Sakkari che ha dato un consiglio ad Aryna: "Sono sicura che al tuo ragazzo non piacerà!". Ancora qualche giorno per ridere e scherzare poi sarà battaglia.