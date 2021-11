Djokovic fuori di sé a Torino: urla fuori dalla finestra dell’albergo, è incontenibile Domenica sera la voce di Novak Djokovic si è sentita forte nel cielo di Torino: il tennista impegnato nelle ATP Finals ha perso completamente la testa.

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic è impegnato a Torino per le ATP Finals: il numero uno del mondo esordisce oggi contro Ruud, ma la sua vigilia non è stata dedicata solo al tennis. Il 34enne serbo ha infatti postato un paio di storie su Instagram che lo ritraggono domenica sera nella sua stanza d'albergo mentre assiste al match tra Berrettini e Zverev, che ha visto il ritiro per infortunio dello sfortunato tennista romano. Ma mentre il televisore alle sue spalle trasmette la partita del Pala Alpitour, Djokovic emette urla belluine per festeggiare la qualificazione ai prossimi Mondiali della sua Serbia.

Col telefonino in mano, dal quale ha appreso della rete al 90′ di Mitrovic che ha fatto fuori il Portogallo e dato alla formazione di Stojkovic il primo posto del girone che vale il pass per il Qatar, il tifoso Novak è esploso con scene di gioia degne di un ultras sfegatato: urla incontenibili e pugni serrati, occhio spiritato ed infine anche un urlaccio fuori dalla finestra dell'hotel torinese che lo ospita.

La passione di Djokovic per la propria Nazionale è del resto ben nota e quando la Serbia sul filo di lana ha messo a segno il gol del 2-1 a Lisbona, la gioia è stata tale da fargli perdere completamente la testa come un qualsiasi curvaiolo indemoniato. Una spinta anche per il suo morale alla vigilia dell'esordio nel torneo torinese, previsto oggi contro il norvegese Ruud. Il tennista di Belgrado si presenta alle Finals con i favori del pronostico, forte del suo status di numero uno al mondo, ed è inserito nel Gruppo Verde che include anche Tsitsipas e Rublev. Intanto una prima soddisfazione l'ha già portata a casa: nel dicembre dell'anno prossimo potrà tifare per la sua Serbia ai Mondiali in Qatar.