Djokovic è fuori dagli US Open: gli Stati Uniti non hanno cambiato le regole per i non vaccinati Novak Djokovic non giocherà gli US Open. Il tennista serbo ha confermato la sua assenza legata al fatto di non poter entrare negli Stati Uniti senza vaccino.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ci sono più dubbi sull'immediato futuro di Novak Djokovic. Il campione serbo non potrà scendere in campo sul cemento degli US Open, ultimo slam stagionale. Ancora una volta Nole deve fare i conti con il suo status vaccinale che gli impedisce di volare negli Stati Uniti. Dopo aver saltato gli Australian Open, dunque secondo Slam stagionale da grande assente per Djokovic che chiude la stagione dei tornei più prestigiosi con i quarti di finale del Roland Garros e il titolo a Wimbledon.

Nessuna deroga speciale dunque per Novak Djokovic che è stato trattato come tutti i viaggiatori. Per entrare negli Stati Uniti infatti bisogna essere in possesso della certificazione vaccinale richiesta dal Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense. In sintesi tutti coloro i quali vogliono mettere piede sul suolo americano devono essere vaccinati. Una situazione che esclude dunque il serbo che come risaputo ha scelto di non aderire alla campagna di vaccinazione per il covid.

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato il diretto interessato con un messaggio sui social: "Purtroppo, questa volta non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie #NoleFam per i tuoi messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e spirito positivo e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. presto mondo del tennis".