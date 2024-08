video suggerito

Cressy lancia spazzatura in campo agli US Open: devastato dalla sconfitta, ha perso 100mila dollari Maxime Cressy si è lasciato andare dopo la sconfitta nell’ultimo turno di qualificazioni e ha iniziato a lanciare spazzatura in campo. Frustrato e deluso l’americano, che non ha incassato i 100mila dollari del tabellone principale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

150 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maxime Cressy ha pregustato la possibilità di entrare nel tabellone principale degli US Open. Le sue speranze sono naufragate al termine del match rocambolesco contro il britannico Jan Choinski, valido per l'ultimo turno di qualificazioni allo Slam americano. Una sconfitta bruciante che gli impedisce di fatto di incassare 100mila dollari. Una situazione che lo ha spinto al limite, come dimostrato dal finale di match molto particolare.

Cressy perde gli US Open all'ultimo turno di qualificazioni

Subito dopo la partita l'ex numero 31 del mondo e vincitore di un titolo ATP si è lasciato andare ad una reazione inconsulta, iniziando a lanciare oggetti in campo. Chissà cosa passava per la testa in quegli istanti al tennista francese naturalizzato statunitense, che dopo aver perso il primo set addirittura 6-0, ha lottato come un leone portando il secondo parziale al tie-break. A quel punto l'inerzia del confronto sembrava dalla sua parte e invece, dopo match point falliti, ecco la sconfitta bruciante 12-10 al tie-break.

Quanto ha perso Cressy senza il tabellone degli US Open, il gesto di stizza a fine match

Accomodatosi in panchina, Cressy ha iniziato a liberarsi di cose che sarebbero finite nella spazzatura lanciandole in campo. Una scena tutt'altro che bella, e inusuale. Bottigliette, pezzi di grip e di plastica e persino una buccia di banana sono finite dunque nella zona che pochi minuti prima aveva ospitato il match. L'arbitro ha evitato di prendere provvedimenti, ed è sceso dal suo seggiolino. Cressy dopo qualche secondo dallo sfogo è tornato visibilmente affranto negli spogliatoi. Ha perso la chance di incassare con l'accesso al main draw 100mila dollari.

Non è la prima volta che il tennista nato in terra transalpina perde match in questo modo, Gli utenti su X si sono divisi: "Completamente comprensibile. Ero lì. Quei due MP gli sono costati $ 100.000. Ha perso molte partite in questo modo, straziante e straziante. È crollato mentalmente. Il tennis è uno sport crudele", e ancora: "Lo sarei anch'io se fossi in vantaggio 6-3 nel TB finale con 100k e un biglietto per il grande ballo in palio. Con quell'ottimo servizio e gioco a rete mi dicono perché sta ancora lottando. Non bene nella risposta o nel gioco da fondo". Poi ecco le critiche feroci: "Assolutamente disgustoso, nessun rispetto per il torneo e lo sport del tennis. L'ATP Tour dovrebbe legittimamente bandire Cressy dallo sport".