video suggerito

Cosa deve fare Sinner per mantenere il numero 1 al mondo verso gli US Open Qual è la situazione del ranking verso gli US Open, Jannik Sinner si presenterà allo Slam americano da numero uno al mondo. Niente da fare per Djokovic e Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qual è la situazione di classifica di Jannik Sinner in vista degli US Open, ultimo Slam stagionale? L'obiettivo del tennista italiano è quello di mantenere il primo posto fino a fine stagione, per una chiusura in bellezza. Nonostante i punti persi a Montreal, dove è stato eliminato da campione in carica da Rublev, Jannik Sinner si presenterà ai blocchi di partenza del torneo newyorkese da primo giocatore del ranking.

Qual è la situazione di classifica di Sinner nel ranking a Cincinnati

Jannik Sinner al momento riparte da quota 8770 dopo la sconfitta di Montreal. A Cincinnati il giocatore italiano non ha molti punti da difendere alla luce del ko con Lajovic nei 32esimi della scorsa annata. Nel Masters 1000 americano dunque sarà tutto grasso che cola, con la possibilità di incamerare punti in classifica (a meno ovviamente di stop "anticipati"). Per quanto concerne il numero 2 Djokovic, quest'ultimo deve invece fare i conti con un bottino di 1000 punti in meno.

Jannik Sinner numero uno al mondo agli US Open, cosa succede con Djokovic e Alcaraz

Il vincitore dell'edizione 2023 del Masters di Cincinnati infatti con la sua mancata partecipazione perderà tutti i punti accumulati e scivolerà a meno 1300 punti dalla vetta del ranking occupata dall'azzurro che dunque ha virtualmente un vantaggio di 1300 lunghezze. Questo significa che ai nastri di partenza degli US Open Sinner sarà sicuramente ancora il numero uno.

E Alcaraz? Lo spagnolo nel torneo di Cincinnati della scorsa stagione perse in finale, situazione che comporta una "perdita" di un bottino di 600 punti. Questo significa che al momento lo spagnolo anche in caso di vittoria del torneo, potrebbe al massimo superare Djokovic e riprendersi il secondo posto, ma di certo non insidiare la prima posizione occupata da Jannik Sinner.