L’avventura di Camila Giorgi agli Australian Open si ferma al secondo turno. La classe 1991 di Macerata, numero 79 della classifica Wta è stata sconfitta in due set dalla polacca Iga Swiatek, 17a giocatrice al mondo e 15a testa di serie del torneo con il risultato di 6-2,6-4. Niente da fare dunque per l’azzurra, che lascia sola Sara Errani a rappresentare l’Italia nel tabellone femminile dello Slam di Melbourne.

Camila Giorgi non è riuscita dunque a superare l’ostacolo Iga Swiatek. La polacca vincitrice dell’ultimo Roland Garros, e tra le giocatrici più in forma del circuito si è imposta in due set, prendendosi la rivincita del confronto del 2019, quando la Giorgi sempre in Australia le lasciò appena due game. Nel match odierno, la portacolori azzurra, con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra ha sofferto molto sul suo servizio. Il doppio break della polacca ha messo sui binari giusti già il primo set chiusosi con un perentorio 6-2. Rimpianti per la seconda partita, in cui la Giorgi era riuscita a portarsi avanti con un contro-break, arrendendosi però poi 6-4.

La Giorgi dunque non riesce a migliorare lo score del passato, con il terzo turno conquistato nel 2015, 2019 e 2020 nel primo Slam stagionale. A rappresentare l’Italia del tennis nel tabellone femminile resta solo dunque Sara Errani che ha battuto in grande scioltezza Venus Williams, protagonista di una condizione fisica precaria. Ora l’azzurra se la vedrà al terzo turno contro la Hsieh, un ostacolo tutt'altro che semplice per l'esperta giocatrice italiana che tornerà in campo nella notte italiana tra giovedì e venerdì.