Bublik perde la testa contro Thiem agli US Open: usa parole disgustose per sfogarsi in campo

A cura di Fabrizio Rinelli

Una frase orribile, inaspettata e ingiustificabile. Nella prima parte della giornata d'esordio degli Us Open 2023, la sorpresa più grande è stata la vittoria di Dominic Thiem contro Alexander Bublik numero 27 nel ranking. Il risultato netto di 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) è però passato in secondo piano nonostante questo confermi il periodo di forma non brillantissimo che sta attraversando il kazako. Thiem si ritroverà di fronte Shelton mentre Bublik dovrà difendersi invece dalle gravi accuse che gli sono piovute addosso in queste ore per una frase pronunciata proprio durante il match contro Thiem.

Nel bel mezzo della partita, sul risultato di 6-4, 4-1, in favore dell’ex numero 3, Bublik ha espresso una frase poco felice e inopportuna contro Thiem: "Sono stufo di restituire la carriera ai disabili". In tanti sui social, dopo aver visto il video di quel frangente di gara, sono rimasti inorriditi. Allo stesso Dominic Thiem in conferenza stampa è stato chiesto delle parole pronunciate da Bublik: “Non so se la traduzione è giusta, sai – ha spiegato – Se lo è, allora è difficile dirlo. Qualcosa che non dovresti dire in generale solo per rispetto. Ma forse non intendeva questo in questo modo o altro. Ma cosa posso dire a riguardo”.

Thiem prova a giustificare il suo avversario nel tentativo di smorzare la marea di critiche piovute in questo momento nei suoi confronti. Ma l'occhio vigile dei social di certo non è sfuggito a quel frangente di gara in cui Bublik ha pronunciato quella frase. Parole che ha commentato anche Nicholas Kyrgios il quale ha pesantemente condannato l'uzbeko. "Questo è di basso profilo, è orribile". Anche il giornalista e commentatore di tennis Jose Morgado ha criticato Bublik su Twitter, accusandolo di "un'enorme mancanza di rispetto". Non è la prima volta che Bublik incappa in situazioni di questo tipo.

Bublik aveva infatti fatto notizia all'inizio dell'anno quando ha perso completamente la calma e ha distrutto tre delle sue racchette in uno straordinario crollo sul campo a Montpellier. Una caduta di stile che arriva dopo aver conquistato il titolo ad Halle ma soprattutto un periodo assolutamente negativo in termini di risultati tra Washington e Toronto.