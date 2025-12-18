Tennis
video suggerito
video suggerito

Bublik distrugge le palline degli Australian Open mostrando una foto: “Dopo 5 minuti sono così”

Alexander Bublik, numero 11 della classifica ATP, con un post sprezzante ha criticato le palline che verranno utilizzate per gli Australian Open 2026.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Aleksander Bublik ha vissuto una seconda parte di stagione straordinaria, l'ha chiusa al numero 11. L'ingresso, agognato e sognato nella top 10 è a un passo e gli Australian Open rappresentano un'occasione d'oro per il kazako, che ha già ripreso gli allenamenti e che durante gli stessi ha distrutto la qualità delle palline ufficiali del torneo di Melbourne. Il post sul suo profilo Telegram è stato severissimo ed ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Il durissimo commento di Bublik sulle palline degli Australian Open

Ha scelto Telegram per deridere la qualità delle palline degli Australian Open. Una foto, fatta bene, di due palline spelacchiate e un commento sprezzante: "Palline di alta qualità da torneo del Grande Slam. Dopo cinque minuti di allenamento e uno slice". Slice è anche un'espressione tennistica, indica un colpo, ma in inglese significa anche taglio o fetta. E chissà se ci sia anche un doppio senso in quell'ultima parola.

In ogni caso è durissimo Bublik. Le sue frasi hanno avuto una certa risonanza e oggi risuonano in modo pesante e che hanno un peso perché ne parla un tennista di prima fascia e perché gli Australian Open sono in assoluto uno dei tornei più duri in generale per le condizioni: caldo, afoso, e grande umidità che rendono la vita difficile ai giocatori e ovviamente pure alle palline, oltre che ai campi.

Leggi anche
Calhanoglu infortunato dopo solo 10 minuti di Inter-Liverpool: poco dopo tocca ad Acerbi andare KO

Le palline da tennis per gli Australian Open

Gli Australian Open non hanno dato alcuna risposta a Bublik, che in generale non è nuovo a questo genere di uscite. Sul sito ufficiale della Dunlop a proposito di questo modello di palline da tennis è scritto: "Prova le prestazioni del Grande Slam con le palline da tennis Dunlop AO, progettate per tornei di alto livello e per il gioco competitivo su tutte le superfici. Queste palline di alta qualità offrono la massima consistenza, durata e sensibilità".

In ogni caso, Bublik è l'unico ad essersi lamentato delle palline degli Australian Open, che però già un paio d'anni fa subirono diverse critiche per la scelta, che non piacque a diversi giocatori.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Supercoppa Italiana
È tempo di sfide in Arabia, c'è Napoli-Milan: Leao non recupera, Lobotka in campo
Perché a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter, Bologna, Napoli e Milan
Cosa succede in caso di pareggioa: supplementari o rigori, il regolamento
Il tabellone e il calendario. Quando si giocano semifinali e finale
Italiano prima di Bologna-Inter: "Noi loro bestia nera? Sì, e abbiamo meno da perdere"
Chivu carica l'Inter: "Qui forse senza meritarlo, ma visto che ci siamo... vinciamola"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views