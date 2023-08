Berrettini-Rinderknech oggi agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Berrettini-Rinderknech è la partita del secondo turno degli US Open. In palio i sedicesimi contro uno tra Monfils e Rublev. La partita è in programma oggi alle ore 17 italiane, diretta tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix.

A cura di Marco Beltrami

Berrettini-Rinderknech è la partita del secondo turno degli US Open. Il match è in programma oggi giovedì 31 agosto alle ore 17 italiane sul Court 5. Il tennista italiano ha battuto Humbert all'esordio, e parte favorito con il numero 73 ATP che ha già superato Schwartzman. In palio ci sono i sedicesimi contro uno tra Monfils e Rublev.

Non ci sono precedenti tra i due tennisti che sperano di proseguire il torneo dello Slam. Diretta Tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix. Tutto quello che c'è da sapere.

US Open, a che ora gioca Berrettini oggi contro Rinderknech: orario e programma

Berrettini-Rinderknech è in programma oggi giovedì 31 agosto. La partita dei trentaduesimi di finale degli US Open è in programma per le ore 17 italiane. Si giocherà sul campo "Court 5" con il match che potrebbe slittare nel caso in cui quelli in precedenza nello stesso impianto dovessero allungarsi.

Dove vedere Berrettini-Rinderknech in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Rinderknech in TV? La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre che mette a disposizione anche un menù interattivo per accedere alla visione di altri due campi. Supertennis è visibile anche per gli abbonati Sky sul 212. Diretta streaming sul sito di Supertennis o l'app Supertennix, previo abbonamento (gratuito se si possiede la tessera FITP).

I precedenti tra Berrettini e Rinderknech

Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech sono quasi coetanei, con il francese più grande anno dell’azzurro. I due nonostante siano praticamente della stessa generazione non si sono mai affrontati non solo nel circuito ATP ma anche in quelli minori.

Il prossimo avversario di Berrettini agli US Open 2023

In caso di vittoria contro Rinderknech, Berrettini che è favorito affronterà al terzo turno degli US Open uno tra Monfils e Rublev. Due avversari che sarebbero ostici. Agli ottavi poi il giocatore più pericoloso potrebbe essere Hurkacz.