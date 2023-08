Berrettini senza problemi contro Humbert al debutto nell’US Open 2023: al 2° turno anche Arnaldi Vittoria senza patemi per Matteo Berrettini contro Humbert nel primo turno dell’US Open 2023: il romano si impone con un netto 3-0. Al 2° turno anche l’altro italiano Matteo Arnaldi che ha approfittato del ritiro di Kubler per aggiudicarsi il match.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la disfatta di Lorenzo Musetti, arrivano finalmente buon notizie per il tennis italiano dall'US Open 2023. Al debutto nel torneo statunitense del Grande Slam Matteo Berrettini vince agevolmente il suo match contro il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29 del tabellone, imponendosi in tre set (6-4/6-2/6-2) e conquistando così l'accesso al secondo turno dove affronterà un altro tennista transalpino, vale a dire il numero 73 della classifica ATP Arthur Rinderknech.

Buon esordio dunque per il tennista romano che, pur con qualche passaggio a vuoto, nell'incontro che lo ha visto affrontare Humbert a tratti ha lasciato vedere sprazzi del suo miglior tennis nel corso delle quasi due ore e mezza in cui è stato in campo: buone infatti le sue percentuali sia per quel che concerne il servizio (11 gli ace messi a referto dal 27enne italiano) che per quanto riguarda la risposta (nella quale è stato anche favorito dalla scarsa vena in battuta del suo avversario).

Le buone notizie di oggi per il tennis azzurro non riguardano però solo Berrettini. Anche il giovane Matteo Arnaldi ha infatti conquistato l'accesso al secondo turno degli US Open 2023 battendo il più quotato Jason Kubler ritiratosi a metà del secondo set a causa di un infortunio al ginocchio con l'italiano che era in vantaggio 6-3/3-0. Il ligure classe 2001, al primo successo della carriera nello Slam a stelle e strisce, nel secondo turno affronterà il vincente del match tra l'olandese Griekspoor e il francese Fils. Questo successo lo proietta già verso il suo best ranking di sempre dato che con la vittoria contro Kubler è salito attualmente al 58° posto virtuale della classifica ATP.