Berrettini-Humbert oggi agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV

Berrettini-Humbert è la partita del primo turno degli US Open 2023. Il match tra il tennista italiano numero 36 della classifica ATP e il numero 31 si giocherà oggi martedì 29 agosto alle ore 17 italiane sul campo 5. In palio il secondo turno contro il vincente di Schwartzman-Rinderknech. Berrettini e Humbert si sono già sfidati 3 volte in carriera, due nel circuito ATP con due successi dell'italiano e uno del francese. Diretta TV esclusiva su Supertennis. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

US Open, a che ora gioca Berrettini oggi contro Humbert: orario e programma

La partita tra Berrettini e Humbert si giocherà oggi martedì 29 agosto alle 17 italiane sul campo numero 5 degli US Open. La sfida non prevede slittamenti di orario, visto che sarà la prima in programma oggi su questo campo.

Dove vedere Berrettini-Humbert in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Humbert in TV? La partita degli US Open si potrà vedere in TV in esclusiva su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre, che attraverso un servizio interattivo mette a disposizione la visione dei match su tre campi, e sul 212 di Sky. Per lo streaming l'incontro si potrà vedere sul sito di Supertennis, oppure attraverso Supertennix, previo abbonamento. Tutto gratuito invece se si è in possesso della tessera FITP.

I precedenti tra Berrettini e Humbert

Matteo Berrettini e Ugo Humbert si conoscono molto bene essendosi incontrati già due volte in carriera nel circuito ATP. Il primo precedente risale agli US Open del 2020 quando l’azzurro s’impose in tre set, mentre il secondo nella scorsa stagione con un’altra vittoria di Berrettini. Un incrocio anche nel circuito Challenger, nel 2017. In quell’occasione però a vincere fu il francese.

Il prossimo avversario di Berrettini: il tabellone degli US Open

Matteo Berrettini in caso di vittoria al primo turno degli US Open contro Ugo Humbert sfiderà ai 32esimi uno tra l'argentino Schwartzman e il francese Rinderknech. Il tennista italiano si trova nella parte bassa del tabellone e potrebbe trovare in caso di qualificazione ai quarti il russo Medvedev.