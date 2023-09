Alcaraz vince e spezza il sogno di Arnaldi agli US Open: ai quarti sfiderà uno tra Sinner e Zverev Carlos Alcaraz batte Matteo Arnaldi con il punteggio di 3-0 (6/3; 6/3; 6/4) e vola ai quarti degli US Open 2023. Prova da urlo dello spagnolo che batte l’azzurro che, nonostante la buona volontà, non ha potuto molto contro il numero uno al mondo. Ora Alcaraz è atteso dalla sfida contro il vincitore della sfida Sinner-Zverev.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia intera a tifare per questo giovane 21enne di Sanremo agli ottavi degli US Open. Matteo Arnaldi però non è riuscito a proseguire il suo sogno venendo eliminato da un monumentale Carlos Alcaraz che non a caso è il numero uno al mondo. Lo spagnolo vola ai quarti dove affronterà il vincitore della sfida di questa notte tra Sinner e Zverev sbarazzandosi dell'azzurro con il punteggio di 3-0 (6-3; 6-3; 6-4). Arnaldi non molla mai e soprattutto nel secondo set prova a mettere in difficoltà il suo avversario che però stasera era realmente in serata di grazia.

Arnaldi ci prova ma alla fine è Alcaraz a trionfare.

Il 1° set va in archivio dopo 32 minuti, e Alcaraz lo vince con lo score di 6-3. È bastato un break allo spagnolo, conquistato nel sesto game, quando Arnaldi si è ritrovato sotto 0-40. L'azzurro fino a quel momento aveva giocato a ottimi livelli, ma ha affrontato forse il miglior Alcaraz visto quest'anno a Flushing Meadows. Il secondo set invece si chiude in 41 minuti andando in archivio con lo stesso punteggio. Anche in questo caso Arnaldi ha subito il break nel primo e nell'ultimo game del set. Nel terzo set poi —

Alti e bassi per il ligure che si è presentato a questa sfida con grande consapevolezza dei propri mezzi. Pensava di potersela giocare al meglio e a tratti ha anche messo in difficoltà Alcaraz con dei passanti molto interessante. Il rimpianto è però soprattutto nel secondo set, specie nell'ottavo game in cui Matteo ha commesso due errori gratuiti (sono 12 nel set) sul 15-30. In quel momento lo spagnolo ha capito che poteva davvero affondare il colpo portandosi a casa la gara proiettandosi ai quarti dove affronterà uno tra Sinner e Zverev.

La grandezza di Alcaraz poi si è vista anche nel terzo set quando Arnaldi ha dato la sensazione di poter rientrare in partita portandosi avanti con 2 game a 1. Lo spagnolo però ha ribattuto punto su punto portandosi prima sul pari per poi superare l'azzurro e portarsi dritto verso la vittoria. Grande prova comunque per il sanremese che per la prima volta nella sua carriera è riuscita a raggiungere gli ottavi degli US Open uscendo sicuramente a testa alta contro un avversario così difficile come Alcaraz.