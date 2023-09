US Open, oggi Sinner-Zverev e Arnaldi-Alcaraz: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi agli US Open di tennis: in campo gli italiani Jannik Sinner e Arnaldi negli ottavi di finale. Il primo a scendere in campo sarà proprio Arnaldi contro il numero 1 del tennis mondiale Alcaraz non prima delle 19:30 dopo il confronto tra Keys e Pegula. Sinner numero 6 al mondo dopo la vittoria con Wawrinka giocherà contro il 12° giocatore ATP Zverev non prima delle 2:30 di notte tra lunedì e martedì dopo Kasatkina-Sabalenka. Il vincente di Sinner-Zverev affronterà ai quarti quello di Arnaldi-Alcaraz. In campo anche Medvedev contro De Minaur e Kasatkina contro Sabalenka nel femminile dove non ci sono più italiane. Partite in diretta TV e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix.

Il programma di oggi agli US Open 2023 e i risultati degli italiani

Alcaraz-Arnaldi, non prima delle 19:30

Sinner-Zverev, non prima delle 2:30

Sinner-Zverev oggi in TV agli US Open: orario e dove vederla

Dove vedere Sinner-Zverev in tv? La partita degli ottavi degli US Open in orario non prima delle 2:30 di notte si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre con a disposizione un menù interattivo per seguire più campi. Supertennis è visibile anche sulla piattaforma Sky, per gli abbonati, sul canale 212. Streaming su dispositivi portatili e computer sul sito dell'emittente Supertennis o Supertennix per gli abbonati (gratuito per chi è in possesso della tessera FITP).

Dove vedere la partita di Arnaldi contro Alcaraz al torneo di tennis in diretta TV

Arnaldi-Alcaraz sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis e dunque sul canale 64 del digitale e 212 della piattaforma Sky. Anche per il confronto degli ottavi degli US Open tra la sorpresa italiana e il numero uno al mondo streaming su Supertennix e sul sito di Supertennis.

Oggi in campo anche Medvedev, Rublev, Jabeur e Sabalenka: orari e programma

Il programma degli ottavi prevede anche la sfida tra Medvedev e De Minaur e Draper contro Rublev. Nel tabellone femminile occhi puntati su Jabeur-Zheng e Kasatkina-Sabalenka

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0