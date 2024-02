Sci oggi in TV, dove vedere il Super G femminile di Crans Montana e il maschile di Kvitfjell: orari e diretta Ultimo doppio appuntamento di questo lungo weekend di Coppa del Mondo di Sci alpino. Le donne sono impegnate a Crans Montana in Svizzera per il superG che parte alle 10:30 mentre gli uomini in Norvegia scattano alle 12:00. Diretta in chiaro sulla Rai sia in TV sia in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ultima tappa di un weekend votato alla Coppa del Mondo di sci alpino, oggi domenica 18 febbraio con un doppio appuntamento che coinvolge le donne e gli uomini nei relativi superG. Il primo, femminile, di scena sulle nevi svizzere di Crans Montana, il secondo, maschile, in Norvegia a Kvitfjell. Diretta TV e streaming live visibile a tutti su Rai 2 e su RaiPlay.

Dunque, continua e si conclude il lungo weekend di CdM 2024 con la doppia tappa che ha visto fino ad oggi comportarsi abbastanza bene tutti gli azzurri e le azzurre impegnate nelle gare di velocità in discesa. Tra le donne, conferme dalla Bassino e dalla Pirovano con Brignone che fatica a trovare continuità pur restando tra le prime. Bene anche gli italiani in discesa, sulla Olympiabakken norvegese dove Paris venerdì si è preso la terza posizione davanti ad un altro italiano, Guglielmo Bosca.

Dove vedere il superG femminile a Crans Montana in diretta TV e streaming

L'ultimo atto del lungo fine settimana sulle nevi svizzere potrà essere seguito come di consueto in TV e in diretta streaming sia per gli abbonati sia in chiaro per tutti. Nell"ultimo caso, il servizio è quello offerto dalla Rai (Rau 2 in TV e RaiPlay in streaming), senza costi aggiuntivi. A pagamento, invece, la diretta su Eurosport 1 e online su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN

I pettorali delle azzurre impegnate a Crans Montana per il superG

Ecco i pettorali delle italiane impegnate nel superG di Crans Montana: col n.1 Laura Pirovano, poi col 5 Roberta Melesi e il 6 per Federica Brignone. 11 per Marta Bassino, col 31 Teresa Runggaldier, 38 per Vicky Bernardi, 39 Nicol Delago, 47 per Nadia Delago e chiude col 49 Sara Thaler.

Dove vedere il superG maschile a Kvitfjell in diretta TV e streaming

Di scena quasi in contemporanea al superG femminile, c'è anche quello maschile in Norvegia. Anche in questo caso, la diretta TV e in streaming senza costi aggiuntivi è garantita dalla Ra (Rai 2 e RaiPlay) mentre a pagamento si potrà vedere la gara su Eurosport 1 in TV, invece online si può utilizzare il servizio di Discovery+, NOW oppure SkyGo e DAZN.

I pettorali degli azzurri impegnati nel superG di Kvitfjell

L'ordine di partenza per il superG maschile è stato stabilito, ecco i pettorali degli azzurri presenti al via: Dominik Paris partirà col numero 9, Bosca col 10 e il 12 per Casse. Innerhofer partirà col 31, Molteni col 43, Zazzi col 50 e chiude Abruzzese col pettorale 62

L'orario del superG femminile e maschile di Coppa del Mondo

A Crans Montana come in tutti gli altri eventi di questa tappa di CdM, anche il superG inizia alle 10:30. In Norvegia appuntamento leggermente più tardi, alle 12:00 quando scatterà il primo partente tra gli uomini a Kvitfjell