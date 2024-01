Sci alpino oggi in TV, dove vedere Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee e lo slalom di Wengen: orari e diretta Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino: le azzurre saranno impegnate con il Super-G in Austria, mentre gli uomini chiuderanno il weekend con lo slalom di Wengen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Cornelia Huetter ha chiuso al primo posto il primo Super-G femminile di questo weekend, il recupero di quello che era stato cancellato a St. Moritz, ma oggi è tempo di un nuovo appuntamento in Austria, sulle nevi di Altenmarkt-Zauchensee. Federica Brignone e Marta Bassino hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, ma anche questa volta sono in prima fila per provare a salire sul podio assieme a Sofia Goggia che venerdì è stata protagonista di una brutta caduta che per fortuna non le ha portato conseguenze.

Lo stesso giorno a Wengen gli uomini saranno protagonisti della seconda discesa del fine settimana, tra i primi appuntamenti di velocità di questo 2024. Sulle stesse nevi un anno fa gli azzurri si erano tolti grandi soddisfazioni in diverse discipline e anche adesso sperano di replicare il successo trascinati da Paris.

I pettorali di Brignone e Goggia per il Super-G femminile

In terra austriaca ultima gara del fine settimana e tante speranze nelle azzurre: tra le prime 10 partiranno Bassino e Brignone, mentre per Sofia Goggia bisognerà attendere il bib n°15. Di seguito ecco tute le azzurre con i rispettivi pettorali:

6 – Marta Bassino, Salomon

7 – Federica Brigone, Rossignol

15 – Sofia Goggia, Atomic

27 – Roberta Melesi, Dynastar

41 – Nicol Delago, Atomic

46 – Teresa Runggaldier, Head

51 – Nadia Delago, Atomic

57 – Vicky Bernardi, Nordica

Dove vedere il Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee in TV e in streaming

Come di consueto ci saranno diverse possibilità per seguire la Coppa del Mondo femminile di sci alpino anche in chiaro. Il Super-G austriaco, così come le altre gare, sarà trasmesso da Rai 2 e in contemporanea su Eurosport 1 per chi ha sottoscritto un abbinamento. La diretta streaming sarà invece disponibile gratuitamente su Rai Play, oltre che su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario del Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee

Ore 11 Super G femminile di Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

I pettorali di Paris e gli altri azzurri nello slalom maschile

Per il quarto appuntamento stagionale di specialità le speranze degli azzurri, in grave difficoltà, sono affidate a Tommaso Sala, al via col 13, e Alex Vinatzer, numero 17, poi via via gli altri rappresentanti del Bel Paese. Ecco i pettorali di partenza degli azzurri

13 – Tommaso Sala, Dynastar

16 – Alex Vinatzer, Atomic

27 – Stefano Gross, Voelkl

29 – Tobias Kastlunger, Head

31 – Giuliano Razzoli, Fischer

50 – Simon Muerberger, Fischer

54 – Hans Vaccari, Nordica

Dove vedere lo slalom maschile di Wengen in TV e in streaming

La Rai detiene i diritti della Coppa del Mondo di sci alpino e dunque lo slalom di Wengen sarà disponibile in chiaro su RaiSport HD e in contemporanea anche a pagamento su Eurosport. La diretta streaming invece sarà disponibile su Rai Play gratuitamente, mentre gli abbonati potranno usufruire dei servizi offerti da Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario dello slalom maschile di Wengen

Ore 10.15 Prima manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

Ore 13.15 Seconda manche slalom maschile Wengen (Svizzera)