Miracolo Ucraina a Pechino, debutto da sogno alle Paralimpiadi: 7 medaglie, è prima nel medagliere Incredibile performance degli atleti ucraini nel primo giorno delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022: 3 ori e 7 medaglie totali che portano l’Ucraina, dilaniata dalla guerra, all’inaspettato primo posto nel medagliere.

A cura di Michele Mazzeo

Il mondo dello sport ucraino risponde sul campo al tragico momento che il Paese sta attraversando dopo l'invasione da parte della Russia che ha dato il via ad una lacerante guerra. E lo fa "sul campo" ottenendo un risultato che ha quasi del miracoloso nella prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Nella prima giornata di gare infatti l'Ucraina sorprende tutti issandosi in vetta al medagliere con ben 7 medaglie portate a casa. Tre medaglie d'oro che faranno risuonare l'inno ucraino nella capitale cinese, altrettanti gli argenti e un bronzo in un solo giorno proiettano il Paese dilaniato dalla guerra all'inaspettato primo posto nel medagliere complessivo. I successi ucraini alle Paralimpiadi di Pechino 2022 sono arrivati tutti nel biathlon con il 33enne Grygorii Vovchynskyi nella 6 km in piedi e nella 6 km disabilità visive, con Oksana Shyshkova tra le donne e Vitali Lukianenko tra gli uomini davanti ad altri due ucraini, Oleksandr Kazik, argento, e Dmytro Suiarko, bronzo.

(in aggiornamento)