La Russia organizza le Paralimpiadi invernali parallele: vi parteciperanno solo russi e bielorussi Dopo essere stata esclusa dalle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina, la Russia sta organizzando un’edizione parallela dei Giochi Paralimpici invernali sul proprio territorio alla quale prenderanno parte solo atleti russi e bielorussi.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022 in seguito alla guerra in Ucraina, la Russia sta organizzando una Paralimpiadi Invernale parallela alla quale prenderanno parte solo le due nazioni escluse dal CIO. La sede dell'evento, che non ha ancora una data di svolgimento, sarà la città di Adler nei pressi di Sochi e le piste di Krasnaja Polyana, quelle utilizzate per i Giochi Invernali di Sochi 2014.

L'iniziativa del ministero dello sport russo arriva dopo che il Comitato paralimpico russo e quello bielorusso sono stati esclusi dalla Paralimpiade di Pechino 2022 rispettivamente perché la Russia ha invaso militarmente l'Ucraina e perché la Bielorussia avrebbe fornito appoggio all'offensiva russa.

(in aggiornamento)