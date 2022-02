La regina del curling azzurro torna in Italia: Stefania si getta in lacrime a baciare il suo amore Stefania Constantini ha fatto ritorno in Italia dopo il trionfo alle Olimpiadi di Pechino nel doppio misto di curling. Ad attenderla alla Malpensa c’era il fidanzato, con un regalo tenerissimo: impossibile non commuoversi.

Se il curling è entrato nel cuore degli italiani durante queste Olimpiadi, il merito è tutto della coppia che ci ha fatto sognare a Pechino vincendo una meravigliosa e inattesa medaglia d'oro: Amos Mosaner e Stefania Constantini sono stati forza e precisione, sapienza tattica e glaciale coraggio. In poche parole: due italiani di cui andare orgogliosi. Un trionfo fantastico in cui il duo azzurro si è completato alla perfezione, vincendo tutti e 11 gli incontri disputati e mostrando un affiatamento che è stato la chiave del successo.

Affiatamento sportivo e sicuramente anche umano, come si è potuto apprezzare negli sguardi e nelle parole d'intesa che Amos e Stefania si sono rivolti durante tutto il torneo olimpico. Ma l'amore è un'altra cosa. È quella cosa che fa sciogliere in lacrime Stefania una volta sbarcata alla Malpensa di ritorno dalla lontana Cina e la fa correre verso l'altro pezzo del proprio cuore per abbracciarlo, accarezzarlo, baciarlo. Se Amos è fidanzato con un'altra giocatrice di curling, Alice Cobelli, che è stata anche sua ex compagna di doppio misto prima di Stefania, la 22enne campionessa olimpica divide la propria vita con un giocatore di hockey su ghiaccio, Domenico Dalla Santa.

Classe '99 Domenico, del '98 Stefania, sono nati entrambi a Pieve di Cadore in Veneto. Lo sbarco a Milano della ragazza azzurra ha stappato le emozioni che erano state stipate per ore sull'aereo da Pechino. Vestita con l'uniforme ufficiale dell'Italia alle Olimpiadi firmata Armani e scortata da due agenti della Polizia di Stato – è appena entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro – Stefania vede subito che c'è Domenico ad attenderla: gli corre incontro, si commuove, gli mostra la medaglia d'oro e si asciuga le lacrime, poi lo abbraccia forte. Ma non basta, allora via la mascherina e partono i baci. Poi si rimette la mascherina, ma non basta ancora, ed allora ecco altri baci con la mascherina e non sembra volerlo lasciare più.

Domenico ha una sorpresa tenerissima per la sua Stefania: un enorme pupazzone di peluche che porta in mano una rosa rossa. Un pupazzo dolcissimo e bianco come la neve olimpica dai riflessi d'oro, candido come l'amore di questi due ventenni. Pechino è alle spalle e resterà per sempre nella memoria e nella storia sportiva dell'Italia, adesso Stefania può finalmente dedicarsi per un po' al suo Domenico.