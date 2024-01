Il campione olimpico di sci Meyer arrestato perché ubriaco in albergo: “Era diventato molesto” Matthias Mayer, tre volte medaglie d’oro alle Olimpiadi in discesa libera, è stato arrestato durante un ricevimento che la federsci austriaca stava dando a Kitzbuhel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Matthias Mayer è finito nuovamente nei guai. L'ex sciatore austriaco, capace di vincere tre medaglie d'oro alle Olimpiadi, è stato arrestato dalla polizia in un albergo di Kitzbuhel. Mayer era ubriaco ed era diventato molesto, ed ha opposto anche resistenza al momento dell'arresto. La Federazione austriaca ha confermato la notizia confermando anche i problemi che affliggono da tempo l'ex leggendario discesista.

A Kitzbuhel, dove nel weekend si corre sulla mitica Streif, la federazione austriaca aveva dato un ricevimento nell'albergo della squadra. Era presente anche Mayer, che lo scorso anno improvvisamente si ritirò dall'attività a Bormio. E l'ex campione olimpico è andato in escandescenza. É salito su un tavolo visibilmente alterato e ha fatto piuttosto rumore. Una situazione che in breve tempo è divenuta complicata e che ha portato all'intervento della polizia. Mayer ha problemi con l'alcol.

Mayer ha lasciato l'attività nel 2022, ma ha rimasto nel suo mondo. La Federsci austriaca lo ha inserito tra i propri ranghi con la qualifica di consulente per gli atleti della velocità e per i giovani talenti. E dopo l'ufficializzazione della notizia ha scritto una nota con la quale ha confermato i fatti: "Con rammarico constatiamo che Matthias Mayer non ha ancora superato i problemi di salute con cui lotta da molto tempo. Auguriamo il meglio a Matthias e speriamo che possa tornare alla sua passione, lo sci, il prima possibile. Dopo aver consultato la sua famiglia, chiediamo il vostro rispetto e la vostra comprensione sul fatto che non possiamo fornire ulteriori informazioni".

L'austriaco, classe 1990, è stato uno dei più grandi discesisti della sua generazione. Mayer ha vinto per tre volte consecutive la medaglia d'oro alle Olimpiadi in discesa libera. Ci è riuscito nel 2014, nel 2018 e nel 2022. In Coppa del Mondo ha come massimo piazzamento il quarto posto in campionato, 11 le vittorie complessive, 45 i podi complessivi.