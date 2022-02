Dalla trincea della lotta al Covid alle Olimpiadi: l’infermiera ha già vinto la sua “medaglia” Tra le bellissime storie delle Olimpiadi invernali di Pechino c’è anche quella di un’atleta che negli ultimi anni ha lottato in prima linea contro il Covid.

A cura di Marco Beltrami

Si può essere dei campioni, anche senza vincere una medaglia olimpica. Lo sanno benissimo gli atleti che si stanno mettendo in gioco alle Olimpiadi invernali di Pechino, con il sogno di trionfare nella loro disciplina. Tra loro c'è però chi può essere già soddisfatto per aver raggiunto nella propria vita un risultato eccezionale, anche al di fuori di una pista di sci o di un palazzetto dello sport. Rientra in questa categoria, la brasiliana Nicole Silveira che ha una storia molto particolare alle sue spalle.

Nicole Rocha Silveira, atleta sudamericana classe 1994, è riuscita a strappare il pass per le Olimpiadi del 2022 dove si sta ben disimpegnando nello Skeleton, ovvero lo sport in cui i protagonisti scendono su una pista ghiacciata sdraiati su uno slittino, in posizione prona, acquistando grande velocità. La Silveira però alle sue spalle ha un recente passato tutt'altro che semplice. La brasiliana infatti ha lavorato duramente come infermiera, lottando dunque in prima linea per salvare vite umane nei reparti Covid. Un'esperienza durissima, che l'ha formata non solo a livello professionale.

Il sito ufficiale delle Olimpiadi ha celebrato Nicole Silveira che è diventata molto popolare sui social negli ultimi anni anche per una bella storia d'amore. Nicole Silveira infatti ha una relazione con una sua collega e avversaria anche, ovvero l'atleta belga Kim Meylemans. Ad ufficializzare il tutto sono state le due campionesse, anche attraverso gli auguri di buon Natale formalizzati con la foto di un bacio sotto il vischio.

E sicuramente la Meylemans ha aiutato la sua compagna brasiliana nel suo esordio ai Giochi invernali del 2022. L'atleta belga ha infatti al suo attivo un'Olimpiade, quella del 2018 in cui ha conquistato il 12° posto. Sulla carta entrambe non hanno molte chance di vincere una medaglia, ma a prescindere da come andrà a finire, possono considerarsi già delle campionesse. In un'intervista recente ad OGGI la Meylemans ha dichiarato: "Siamo praticamente gli unici atleti per i nostri paesi. Quindi tendiamo a contattare le persone per un ulteriore supporto perché non abbiamo quella squadra enorme che hanno altri Paesi. E quindi penso che siamo anche in grado di aiutarci a vicenda in questo senso".