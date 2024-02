Brignone e Bassino ancora insieme sul podio: azzurre a un passo dalla doppietta in Super G Dopo la doppietta di ieri l’Italia dello sci festeggia il secondo e terzo posto di Brignone e Bassino nel Super G di Crans Montana: continua il momento d’oro delle azzurre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato un weekend da incorniciare per lo sci azzurro che dopo il grande trionfo di ieri nella discesa libera è arrivato ancora a un passo dalla doppietta anche nel Super G di Crans Montana. Le protagoniste sono sempre Federica Brignone e Marta Bassino che dopo il primo e il secondo posto del sabato possono festeggiare un altro podio.

È servita soltanto una super gara di Stephanie Venier per impedire un'altra doppietta azzurra: la sciatrice austriaca ha conquistato per la prima volta il primo posto in questa specialità rovinando un po' la festa in casa Italia, dove tutti si aspettavano una nuova doppietta.

Ma il doppio podio azzurro resta comunque un risultato importante, soprattutto per Brignone che ha chiuso al secondo posto, a soli quattro centesimi dalla sua rivale. I punti guadagnati sono fondamentali per poter riaprire i discorsi nella coppa di specialità: l'azzurra ha conquistato il suo secondo podio della stagione in Super G e, con quattro gare ancora a disposizione, può sognare la grande vittoria.

Anche il terzo posto di Bassino (arrivata a 15 decimi dall'austriaca Venier) è una piacevole conferma per l'Italia dello sci. Nella discesa libera aveva conquistato il gradino più alto del podio, un risultato straordinario che le ha permesso di uscire da un periodo difficile e di conquistare il primo podio della sua stagione.

Un cambiamento eclatante per la cuneese che dopo una gara straordinaria è riuscita a trovare la continuità che le era mancata centrando il secondo podio consecutivo, un segnale importantissimo per la sua carriera che aveva subito una flessione preoccupante.

Clamoroso anche il piazzamento di Lara Gut-Behrami, leader della classifica nella coppa di specialità. La svizzera non è riuscita a centrare il podio nella terza e ultima gara di Crans Montana e si è accontentata del quinto posto, con una gara in cui ha puntato a limitare il più possibile i danni per non rovinare la sua classifica.