Ceccon dominante ai Mondiali di nuoto, ma ci resta male: “La medaglia d’oro non mi piace” Paradossale siparietto in diretta TV che ha visto protagonista Thomas Ceccon dopo la vittoria nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023: la medaglia d’oro non gli piace.

A cura di Michele Mazzeo

Ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka, in Giappone, Thomas Ceccon ha scritto la storia del nuoto italiano conquistando la medaglia d'oro nei 50m farfalla con tanto di record nazionale. Il 22enne veneto si conferma dunque uno dei fuoriclasse della piscina a livello internazionale, di certo uno dei nuotatori più poliedrici dato che tra i velocisti migliori al mondo nella farfalla, nel dorso e nello stile libero. Non è un caso infatti che poco prima di conquistare il titolo di campione del mondo, aveva stradominato la semifinale dei 100 metri dorso (di cui tra l'altro è il campione in carica).

Un talento dunque, di cui lo stesso Thomas Ceccon, sembra essere cosciente: "Sono uno dei più forti del mondo nello stile libero, nel delfino e nel dorso" ha infatti detto mostrando la solita schiettezza al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

Il classe 2001 si conferma un personaggio istrionico anche fuori dalla vasca e non solo per il suo look anni '70 con capelli lunghi e folti baffi con cui si è presentato a questa rassegna iridata. Anche il suo essere schietto e diretto davanti alle telecamere lo rende molto amato dagli appassionati.

E, anche dopo aver conquistato il titolo Mondiale dei 50 metri farfalla (o delfino che dir si voglia), non ha smentito se stesso, dicendo la sua pubblicamente, senza peli sulla lingua, riguardo ad un particolare della premiazione che non lo ha convinto.

Arrivato davanti ai microfoni della Rai infatti infatti Thomas Ceccon, tra il serio e il faceto, ha criticato la medaglia d'oro che gli era appena stata consegnata per la straordinaria vittoria conquistata nei 50 metri farfalla: "Non mi piace. Preferivo la medaglia di Budapest, era più grande e pesava anche di più" ha difatti risposto il vicentino mettendo ancora una volta da parte la diplomazia suscitando molta ilarità negli spettatori che assistevano in TV all'intervista (il video infatti è diventato immediatamente virale sui social network).

Dopo questo siparietto ha invece rivelato un retroscena riguardo alle emozioni provate dopo aver compiuto l'impresa (a distanza di mezz'ora ha vinto la semifinale dei 100 dorso e la finale dei 50 farfalla) mostrando anche il suo lato più tenero: "Stasera mi sono quasi commosso quando mi ha scritto mia mamma; gareggio anche per la mia famiglia, non voglio deluderla" ha difatti raccontato Ceccon che ora può puntare al secondo oro individuale dato che arriva da favorito alla finale dei 100 metri dorso di questi Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023.