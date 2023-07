Ceccon fenomenale ai Mondiali di nuoto: è oro nei 50 farfalla e in finale nei 100 dorso Dopo essersi qualificato per i 100 dorso, Ceccon ha vinto l’oro nei 50 metri rana. Battuti il brasiliano Matos Ribeiro e il francese Grousset.

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Un'impresa straordinaria del nuotatore che poco fa si era qualificato, sempre con il primo tempo, per la finale dei 100 dorso. Grande giornata per l'Italia che nel nuoto celebra anche la medaglia d'argento di Martinenghi. E c'è stato pure lo strepitoso successo del Setterosa contro le americane nei quarti del torneo di pallanuoto.

Un fenomeno vero Thomas Ceccon che dopo aver dominato la semifinale dei 100 dorso, che ha chiuso con il miglior tempo è tornato in vasca. Dopo appena mezz'ora è tornato a nuotare ed ha vinto sul filo la medaglia d'oro dei 50 farfalla. Strepitoso. Ceccon ha vinto sul filo precedendo il brasiliano Matos Ribeiro e il francese Grousset. Ha chiuso in 22.68. Mentre Ribeiro ha toccato a 22.80 precedendo di un soffio Grousset.

Queste le parole a caldo del fortissimo nuotatore italiano: "Sono contento, volevo più questa che i 100 dorso. Sapevo che dovevo nuotare questo tempo, grazie ai fisioterapisti che mi hanno aiutato in questi 20′. Tempo fantastico e non ho tirato a tutta dopo aver nuotato i 100 dorso. Sono meno stanco adesso di prima".

Un lunedì splendido per l'Italia che può festeggiare pure per la medaglia d'argento di Nicolò Martinenghi. L'atleta lombardo, campione in carica, ha fatto una gara splendida e l'ha chiusa al secondo posto ex aequo incredibilmente con altri due atleti. Qualcosa di clamoroso. Nessun bronzo dunque, ma tre medaglie d'argento. Le altre per l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink. Oro per l'imbattibile cinese Haiyang Qin in 57”69, che ha realizzato la seconda prestazione della storia dopo il record mondiale di Peaty.

In mattinata meraviglioso successo del Setterosa, la squadra guidata da Carlo Silipo ha sconfitto per 8-7 le fortissime americane, che avevano vinto le ultime quattro edizioni dei Mondiali di pallanuoto femminile.