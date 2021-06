In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, Valentino Rossi si approccia al GP di Germania sullo storico circuito del Sachsenring con la voglia di proseguire quanto di buono fatto vedere al sabato nello scorso GP della Catalogna, dimenticare la caduta nella gara di Barcellona e tentare di tornare a competere per le posizioni di testa. L'appuntamento tedesco della MotoGP 2021 sarà infatti il penultimo banco di prova per il pilota del team Petronas prima di prendere la decisione su cosa fare nel 2022 (che prenderà durante la pausa estiva), se propendere dunque per il ritiro al termine di questa stagione oppure correre nella classe regina del Motomondiale ancora un altro anno.

Nonostante la caduta nell'ultimo gran premio, il Dottore sta via via migliorando il feeling con la sua moto e sta pian piano risalendo la china dopo un inizio di stagione disastroso. E sensazioni positive sono arrivate anche dal test fatto il giorno seguente sempre al Montmelo. I risultati non sono ancora quelli sperati dal nove volte campione del mondo ma questa inversione di tendenza sembra dargli maggiore fiducia. Il 42enne di Tavullia si approccia infatti con cauto ottimismo alla gara del Sachsenring, circuito sul quale lo scorso anno non si è corso a causa della pandemia di Covid-19 e che nel week end ospiterà l'ottavo round del Mondiale 2021 della MotoGP:

"Abbiamo fatto dei buoni test in Catalogna; abbiamo provato alcuni setting che volevamo testare e il mio ritmo era buono. Ero nella top-10 e il feeling era positivo – ha detto infatti Valentino Rossi alla vigilia del GP di Germania –. Spero che possiamo continuare così al Sachsenring con un buon fine settimana e che la nostra gara vada come ci aspettiamo. È una pista molto diversa dalle altre – ha poi aggiunto il pilota del team Petronas –, con molte curve a sinistra e questo lo rende un circuito piuttosto complicato, a volte può essere molto difficile, ma ho avuto delle grandi battaglie in passato lì, specialmente nel 2009! Non vedo l'ora di tornarci – ha infine concluso il 42enne di Tavullia – dopo che non abbiamo potuto gareggiarci l'anno scorso".