Valentino Rossi al GT World Challenge Europe con Audi, quando correrà e come funzionano le gare Nella stagione 2022 Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con Audi: ecco come funziona, quando inizia e il calendario completo del campionato automobilistico a cui prenderà parte l’ex pilota della MotoGP che sfiderà in pista Ferrari e Mercedes sia nella categoria Endurance che in quella Sprint.

A cura di Michele Mazzeo

Nel primo anno da pilota automobilistico Valentino Rossi correrà nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe sia nella categoria Endurance che in quella Sprint riservate alle GT3. La leggenda della MotoGP gareggerà per tutta la stagione con il Team WRT Audi sfidando dunque la Ferrari e le altre case automobilistiche che prendono parte alla competizione. Entrando più nel dettaglio andiamo a vedere quindi cosa attende il 42enne di Tavullia in questa sua prima avventura ufficiale dopo il ritiro dal Motomondiale: ecco come funziona il campionato in cui correrà il Dottore, il calendario con tutte le tappe che vedranno impegnato il nove volte iridato, i suoi compagni di squadra, gli avversari e quale sarà l'automobile sulla quale campeggerà il suo iconico numero #46.

Cos'è e come funziona il campionato GT World Challenge Europe 2022 dove corre Valentino Rossi

Innanzitutto andiamo a vedere come funziona il campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS a cui prenderà parte Valentino Rossi nel 2022. Si tratta di un campionato automobilistico riconosciuto dalla Federazione Internazionale (FIA) riservato alle vetture Gran Turismo GT3, vale a dire basate su modelli di auto stradali con un peso compreso tra i 1200 e 1300 kg e con potenza compresa tra i 500 e i 600 CV. La serie Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS si divide in due campionati separati, ossia la Sprint Cup e l'Endurance Cup, e il 42enne di Tavullia prenderà parte ad entrambi.

Quando corre Valentino rossi, il calendario del GT World Challenge Europe 2022

La prima stagione da pilota automobilistico di Valentino Rossi si aprirà con i test ufficiali sul Circuit Paul Ricard in programma il 7 e l'8 marzo nel quale farà il suo esordio con l'Audi del Team WRT. Il calendario del campionato GT World Challenge Europe 2022 a cui prenderà parte l'ex stella della MotoGP prevede 10 tappe. Il debutto di Valentino Rossi sarà in Italia ad Imola nel week end del 3 aprile 2022 e sarà nella categoria Endurance, mentre il 30 aprile farà il suo debutto nella Sprint Cup a Brands Hatch in Gran Bretagna. La prima vera gara di casa per il Dottore sarà però dal 1° al 3 luglio quando il campionato farà tappa sul circuito a lui tanto caro di Misano Adriatico. Dal 28 al 31 luglio invece il 42enne di Tavullia prenderà parte per la prima volta in carriera alla mitica 24 Ore di Spa.

Questo il calendario completo del GT World Challenge Europe 2022 che vedrà al via Valentino Rossi:

1-3 aprile 2022: Imola – Italia (Endurance Cup) 30 aprile – 1 maggio 2022: Brands Hatch – Gran Bretagna (Sprint Cup) 13-15 maggio 2022: Magny-Cours – Francia (Sprint Cup) 3-5 giugno 2022: Paul Ricard – Francia (Endurance Cup) 17-19 giugno 2022: Zandvoort – Olanda (Sprint Cup) 1-3 luglio 2022: Misano – Italia (Sprint Cup) 28-31 luglio 2022: 24 Ore di Spa – Belgio (Endurance Cup) 2-4 settembre 2022: Hockenheim – Germania (Endurance Cup) 16-18 settembre 2022: Valencia – Spagna (Sprint Cup) 30 settembre – 2 ottobre 2022: Barcellona – Spagna (Endurance Cup)

Dalla Ferrari alla Mercedes: quali case automobilistiche sfiderà in pista Valentino Rossi

In questa sua prima stagione da pilota automobilistico Valentino Rossi correrà per il team belga WRT motorizzato dalla tedesca Audi e si troverà a duellare in pista con macchine di tante case automobilistiche prestigiose. Tra le vetture che il Dottore sfiderà nel corso del campionato GT World Challenge Europe 2022 ci sono infatti le GT3 di Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.

Su quale auto corre Valentino Rossi nel campionato GT World Challenge Europe 2022

Valentino Rossi parteciperà al campionato GT World Challenge Europe 2022 come membro del team WRT (laureatosi campione nel 2021). Il pilota marchigiano guiderà quindi l'Audi R8 LMS GT3 numero #46. Si tratta del prodotto di punta del programma di Audi Sport per il mondo delle corse che ha permesso alla casa dei Quattro Anelli di conquistare tantissimi titoli nelle serie riservate alle vetture Gran Turismo in giro per il mondo. La versione "Evo 2) con cui dovrebbe correre Valentino Rossi dovrebbe pesare 1,235 kg (a secco), avere una potenza di 585 Cavalli e una coppia superiore ai 550Nm.