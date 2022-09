Una tribuna abusiva per vedere il Gp di F1 a Monza: fallisce il piano di 80 tifosi olandesi La Polizia ha scoperto il piano di 80 tifosi olandesi intenti a costruire una tribuna abusiva per vedere il Gp di F1 a Monza. Rimosse tonnellate di materiale all’interno dell’area camping confinante a ridosso della “Prima Variante”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gp d'Italia di Formula 1 a Monza è un appuntamento attesissimo nel nostro Paese. La speranza di vedere vincere la Ferrari di Leclerc o Sainz davanti al proprio pubblico non ha prezzo. Per farlo il pilota della Rossa ha corso più veloce di tutti nelle prove libere di oggi proprio per dare un segnale di grande padronanza della vettura e anche per mandare un messaggio a Verstappen che questa volta non sarà così semplice vincere. Servirà un'impresa a Charles per conquistare il gradino più alto del podio, ma non è del tutto impossibile pensarlo. È tanta in questo momento la voglia di Leclerc di fare bene davanti alla marea rossa che sarà presente all'Autodromo di Monza. Si prevede il tutto esaurito che significa pienone assoluto per uno degli eventi legati ai motori più attesi in Italia.

Ecco perché assistere a questa gara sarà un'esperienza che non ha precedenti e per questo alcuni tifosi hanno pensato bene di avviare un piano (quasi) perfetto per eludere la sicurezza evitando costruendosi una tribuna completamente abusiva. La Polizia ha infatti scoperto circa 80 tifosi olandesi all'interno dell'Autodromo di Monza pronti a montare l'imponente struttura a ridosso della Prima Variante. Alla vista della forze dell'ordine, secondo quanto riferisce l'Ansa, alcuni di loro, visibilmente ubriachi, hanno anche cercato di bloccare le operazioni di rimozione delle tonnellate di materiale scoperte all'interno dell'area camping, confinante proprio a ridosso della “Prima Variante”.

I materiali scoperti all’interno dell’area camping confinante proprio a ridosso della “Prima Variante”. (Foto Adnkronos)

Sono stati gli agenti della Questura di Monza a scoprirli mentre si accingevano a predisporre la struttura tra ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme, con le quali stavano costruendo questa sorta di tribuna. Gli agenti avevano fatto arrivare già nella serata di ieri un primo camion per rimuovere diverse tonnellate di materiale ma alcuni tifosi in evidente stato di ebbrezza hanno tentato di opporsi alla rimozione del materiale.

Il materiale scoperto dalla Polizia

In mattinata sono infine stati effettuati ulteriori carichi dei ponteggi e delle tubature che hanno permesso alle forze dell'ordine di sgomberare e mettere in sicurezza l'area. Una scoperta inusuale fatta propio a poche ore dalle prime libere del venerdì che anticipano le qualifiche del sabato e la gara che poi si correrà domenica 11 settembre. I tifosi olandesi, probabilmente in Italia per assistere alle performance di Verstappen sempre più leader del Mondiale, si erano già resi protagonisti nell'ultimo Gran Premio casalingo vinto proprio dal pilota della Red Bull. Avevano infatti lanciato dalle tribune dei fumogeni sulla pista che rischiavano di limitare la visuale ai piloti.