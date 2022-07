Una folle minaccia scuote il GP di Silverstone: vogliono invadere il circuito durante la gara La polizia inglese ha svelato una seria minaccia che incombe sul GP della Gran Bretagna di Formula 1 in programma sul circuito di Silverstone nel weekend e che potrebbe compromettere lo svolgimento della gara stessa.

A cura di Michele Mazzeo

Una pericolosa minaccia incombe sulla gara del GP della Gran Bretagna di Formula 1 che si terrà sul circuito di Silverstone domenica 3 luglio 2022. Secondo quanto appreso dalla polizia inglese infatti un gruppo non definito di manifestanti starebbe pianificando un'azione nell'impianto proprio durante la corsa valida per la decima tappa del Mondiale F1 2022, azione dimostrativa che potrebbe compromettere lo svolgimento della gara stessa.

L'idea dei manifestanti sarebbe quella di interrompere la gara in qualche modo e invadere la pista in più punti per inviare il loro messaggio ad un pubblico vastissimo come quello che segue le gare della Formula 1. A rivelarlo è stata la polizia del Northamptonshire e Silverstone che ha emesso un avvertimento tramite i propri canali ufficiali allo scopo di scoraggiare i potenziali manifestanti.

"Abbiamo ricevuto informazioni credibili sul fatto che un gruppo di manifestanti sta pianificando di interrompere l'evento e possibilmente invadere la pista il giorno della gara" ha infatti detto il capo della polizia che si occupa della sicurezza del circuito durante il weekend del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2022 facendo poi un appello a coloro che stanno programmando questa azione eclatante in vista della gara di domenica esortandoli a fare eventualmente una protesta pacifica sul circuito di Silverstone senza mettere a repentaglio l'incolumità di nessuno.

Data la minaccia, in vista dell'intero fine settimana del GP di Silverstone della Formula 1 la polizia del Northamptonshire ha pianificato un'operazione di sicurezza ad ampio raggio che copre contingenze come queste ma ha anche previsto delle misure extra, da mettere in atto durante il weekend di gara, qualora qualcuno dovesse ignorare gli avvertimenti e cercare di interrompere l'evento.

Al fine di neutralizzare la possibile minaccia l'ispettore capo Thompson ha anche chiesto l'aiuto al pubblico che affollerà il circuito di Silverstone durante i tre giorni del Gran Premio di Formula 1 chiedendo loro di segnalare qualsiasi cosa appaia sospetta.

In seguito a questa minaccia incombente, nonostante un certa sicurezza mostrata dalla polizia inglese, la tensione nel circuito di Silverstone è a livelli molto alti già dalle prime ore del venerdì quando un'ala del circuito è stata evacuata "per un possibile incendio rilevato nell'edificio". Evento questo però che al momento non sembra collegato in alcun modo alla minaccia oggetto dell'annuncio fatto dalle forze dell'ordine.